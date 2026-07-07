Κως: Αστυνομικός παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε μεθυσμένος τουρίστας έξω από το αστυνομικό τμήμα

Snapshot Αστυνομικός στην Κω παρασύρθηκε και τραυματίστηκε ελαφρά από μεθυσμένο Ελβετό τουρίστα έξω από το αστυνομικό τμήμα.

Ο 60χρονος οδηγός, υπό την επήρεια αλκοόλ, συγκρούστηκε επιπλέον με σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Ο τραυματισμένος αστυνομικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα.

Ο 60χρονος συλληφθεί και παραπέμφθηκε στη Δικαιοσύνη.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Αντιμάχεια το απόγευμα της Δευτέρας 6 Ιουλίου. Snapshot powered by AI

Αστυνομικό που διενεργούσε ελέγχους έξω από αστυνομικό τμήμα της Κω παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά 60χρονος Ελβετός τουρίστας, που βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ στη συνέχεια συγκρούστηκε και με σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Όπως αναφέρει το rodiaki.gr, το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα (6/7) λίγο μετά τις επτά το απόγευμα, στην Αντιμάχεια με τον οδηγό του οχήματος να συλλαμβάνεται και να παραπέμπεται στη Δικαιοσύνη.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν αστυνομικός του Τμήματος Ηρακλειδών διενεργούσε ελέγχους έξω από την υπηρεσία και μάλιστα είχε σταματήσει ένα αυτοκίνητο για να ελέγξει τον οδηγό του.

Εκείνη την ώρα, ο 60χρονος αλλοδαπός από την Ελβετία, οδηγώντας Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, παρέσυρε τον αστυνομικό και εν συνεχεία προσέκρουσε στο αυτοκίνητο που ήταν σταματημένο για έλεγχο.

Ο αστυνομικός, που τραυματίστηκε ελαφρά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ σε έλεγχο που έγινε στον 60χρονο αλλοδαπό διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και συνελήφθη.

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