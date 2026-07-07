Θανατηφόρο τροχαίο στην Άνδρο – Νεκρός 61χρονος οδηγός μηχανής
Το όχημα του 61χρονο υεξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε σε κολώνα ηλεκτροδότησης
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- Ένας 61χρονος οδηγός μηχανής σκοτώθηκε σε τροχαίο στην επαρχιακή οδό Άνδρου – Γαυρίου.
- Η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και συγκρούστηκε με κολώνα ηλεκτροδότησης.
- Το δυστύχημα συνέβη στις 23:10 το βράδυ της Δευτέρας 6 Ιουλίου.
- Τα αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Άνδρου.
Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 61χρονο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (6/7) στην Άνδρο.
Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε στις 23.10 το βράδυ επί της επαρχιακής οδού Άνδρου – Γαυρίου στην Άνδρο, όταν ο 61χρονος οδηγός για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας που οδηγούσε η οποία εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολώνα ηλεκτροδότησης.
Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του οδηγού.
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Άνδρου.
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