Πυροσβεστική: 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

Οι 34 αντιμετωπίστηκαν άμεσα - Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 3

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Πυροσβεστική: 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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Σε 37 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 34 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 3.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

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