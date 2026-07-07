Κιλκίς: Συνελήφθη 52χρονος - Άναψε ψησταριά κι έριξε βεγγαλικά με δείκτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς 4

Ένας 52χρονος άναψε ψησταριά και έριξε βεγγαλικά σε περιοχή με δείκτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς 4 και του επιβλήθηκε πρόστιμο 4.743 ευρώ.

Μιχάλης Παπαδάκος

Κιλκίς: Συνελήφθη 52χρονος - Άναψε ψησταριά κι έριξε βεγγαλικά με δείκτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς 4
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθησαν τρία άτομα στο Κιλκίς για παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας κατά την περίοδο υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.
  • Ένας 52χρονος άναψε ψησταριά και έριξε βεγγαλικά σε περιοχή με δείκτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς 4 και του επιβλήθηκε πρόστιμο 4.743 ευρώ.
  • Πυρκαγιά σε 1.300 στρέμματα εκδηλώθηκε από 44χρονο που εκτελούσε εργασίες θερισμού, ενώ άλλη πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα προκλήθηκε από 57χρονο που έκαιγε ξύλα.
  • Από την αρχή του έτους έως τις 4 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί 518 πρόστιμα συνολικού ύψους 636.080,80 ευρώ και έχουν γίνει 160 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια ή πρόθεση.
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Την ώρα που η Πυροσβεστική Υπηρεσία έδινε μάχη με τις φλόγες στο μέτωπο του Ωραιοκάστρου, λίγα χιλιόμετρα πιο δίπλα, στο Κιλκίς, υπήρχαν κάποιοι ασυνείδητοι πολίτες, οι οποίοι αγνόησαν την απαγόρευση ανάματος φωτιάς σε υπαίθριο χώρο κι όπως γίνεται εύκολα κατανοητό συνελήφθησαν.

Συγκεκριμένα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων στο Κιλκίς στο πλαίσιο των ερευνών για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το περασμένο Σάββατο στον νομό.

Τις συλλήψεις πραγματοποίησαν τα ανακριτικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο της διερεύνησης παραβάσεων της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας.

Στην περιοχή Πικρολίμνη Κιλκίς, όπου ίσχυε πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4), σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ένας 52χρονος προέβη στη χρήση ψησταριάς και στη ρίψη πυροτεχνημάτων, κατά παράβαση των απαγορεύσεων που ισχύουν σε ημέρες πολύ υψηλού δείκτη επικινδυνότητας. Ο 52χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.743 ευρώ.

Εξάλλου, στις 15:36 του Σαββάτου (4/7), εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή Λειψυδρίου του Δήμου Κιλκίς, η οποία επεκτάθηκε σε υπολείμματα καλλιεργειών και δασική έκταση, καίγοντας συνολικά περίπου 1.300 στρέμματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά την εκτέλεση εργασιών θερισμού με θεριζοαλωνιστική μηχανή από 44χρονο, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Επιπλέον, στις 16:15, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα, συνολικής έκτασης περίπου 50 τ.μ., στην περιοχή Ανθοφύτου του Δήμου Κιλκίς. Από την προανάκριση προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια καύσης ξύλων για τη θέρμανση νερού σε μεταλλικό καζάνι από 57χρονο, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.065 ευρώ.

Πρόστιμα ύψους 636.000 ευρώ και 160 συλλήψεις από την αρχή του έτους

Σημειώνεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 4η Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 518 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 636.080,80 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 160 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 147 (91,88%) αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 13 (8,13%) από πρόθεση.

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