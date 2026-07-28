Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 28/7: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10 εκατ. ευρώ

Snapshot Στις 28 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η κλήρωση Eurojackpot (250) με έπαθλο 10 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης ήταν 11, 25, 40, 41, 45 και οι αριθμοί Eurojackpot 1 και 5.

Το Eurojackpot περιλαμβάνει 19 χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, και μοιράζει κέρδη από 10 έως 120 εκατομμύρια ευρώ.

Στις περισσότερες χώρες υπάρχουν 12 κατηγορίες κερδών, ενώ στην Ελλάδα προστέθηκε 13η κατηγορία για σωστή πρόβλεψη δύο αριθμών. Snapshot powered by AI

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (28/7), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 10.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του Eurojackpot (250) για τα 10.000.000 ευρώ, σήμερα, είναι: 11, 25, 40, 41, 45 και αριθμοί Eurojackpot το 1 και 5.

Τι είναι το Eurojackpot

Η κλήρωση, στην οποία παίρνουν μέρος συνολικά 19 χώρες συμπεριλαμβανομένης πλέον και της Ελλάδας, μοιράζει κέρδη που ξεκινούν από τα 10 εκατ. ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 120 εκατ. ευρώ, μέσα από συνεχόμενα τζακ ποτ.

Στις υπόλοιπες 18 χώρες που συμμετέχουν υπάρχουν συνολικά 12 κατηγορίες κερδών. Στην Ελλάδα, ωστόσο, καθιερώθηκε για πρώτη φορά και μια 13η κατηγορία κερδών, για όσους προβλέπουν σωστά δύο αριθμούς.