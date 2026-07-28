Κύπρος: Εγκεφαλικά νεκρό 4χρονο αγοράκι - Παρουσίασε συμπτώματα μηνιγγίτιδας

Snapshot Ένα 4χρονο αγόρι στην Κύπρο θεωρείται εγκεφαλικά νεκρό μετά από εμφάνιση συμπτωμάτων μηνιγγίτιδας.

Το παιδί αρχικά νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο λόγω επιδείνωσης της κατάστασής του.

Οι γονείς κατήγγειλαν καθυστερήσεις και σοβαρά λάθη στους χειρισμούς της υπόθεσης από την παιδίατρο και τους γιατρούς του νοσοκομείου.

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου έχει ξεκινήσει διερεύνηση για να διαπιστωθούν τα πραγματικά γεγονότα της υπόθεσης.

Ο ΟΚΥπΥ εκφράζει τη συμπάθειά του προς την οικογένεια και διαβεβαιώνει για σοβαρή και αντικειμενική αντιμετώπιση των αναφορών. Snapshot powered by AI

Εγκεφαλικά νεκρό φέρεται να είναι ένα 4χρονο αγόρι, το οποίο παρουσίασε συμπτώματα μηνιγγίτιδας.

Σύμφωνα με το sigmalive, που επικαλείται τους γονείς, το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Ωστόσο, λόγω της επιδείνωσης της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Μακάρειο νοσοκομείο.

Οι γονείς προχώρησαν σε δημόσια καταγγελία, υποστηρίζοντας ότι υπήρξαν καθυστερήσεις και σοβαρά λάθη στους χειρισμούς της υπόθεσης. Συγκεκριμένα, αποδίδουν ευθύνες τόσο στην παιδίατρο που παρακολουθούσε το παιδί όσο και στους ιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.

Σε ανακοίνωσή του, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Κύπρου αναφέρει ότι έλαβε γνώση των αναφορών και έχει ήδη αρχίσει τη διερεύνηση της υπόθεσης, με στόχο να διαπιστωθούν τα πραγματικά γεγονότα.

«Ο Οργανισμός εκφράζει τη συμπάθειά του προς την οικογένεια του παιδιού και διαβεβαιώνει ότι κάθε σχετική αναφορά αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αντικειμενικότητα, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών», σημειώνεται στην ανακοίνωση.