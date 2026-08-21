Συρία: Η Τουρκία «ξεπέρασε κόκκινη γραμμή» δήλωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ για τις επιθέσεις

Επικαλέστηκε πληροφορίες για επέκταση των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Συρία

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Συρία: Η Τουρκία «ξεπέρασε κόκκινη γραμμή» δήλωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ για τις επιθέσεις
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ δήλωσε ότι η Τουρκία ξεπέρασε κόκκινη γραμμή με την επέκταση της στρατιωτικής της παρουσίας στη Συρία.
  • Το Ισραήλ διεξήγαγε αεροπορική επίθεση στην αεροπορική βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ στη Συρία ως απάντηση στην παραβίαση συμφωνιών από την Τουρκία.
  • Οι ισραηλοτουρκικές και ισραηλοσυριακές σχέσεις επιδεινώθηκαν, όμως το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν επιδιώκει κλιμάκωση ή πόλεμο.
  • Υπάρχει συνέχιση του διαλόγου μεταξύ Ισραήλ και Συρίας, ενώ το Ισραήλ παραμένει ανοιχτό σε διάλογο με την Τουρκία παρά τις εντάσεις.
  • Ο Ισραηλινός πρέσβης επισημαίνει ότι η τουρκική επέκταση στη Συρία και η υποστήριξη τρομοκρατικών οργανώσεων υπονομεύουν την ειρήνη στην περιοχή.
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Ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, Γεχιέλ Λάιτερ, δήλωσε στην εφημερίδα «The Jerusalem Post» ότι το Ισραήλ είχε λάβει σαφείς πληροφορίες που υποδείκνυαν ότι η Τουρκία σκόπευε να επεκτείνει σημαντικά τη στρατιωτική της παρουσία στη Συρία, μια κίνηση που θεωρήθηκε υπέρβαση μιας κόκκινης γραμμής.

«Δεν επιδιώκουμε κλιμάκωση της έντασης ή πόλεμο ούτε με την Τουρκία ούτε με τη Συρία. Όμως, μια κόκκινη γραμμή ξεπεράστηκε», είπε.

Οι δηλώσεις του έγιναν μετά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Συρία και τις επακόλουθες επικρίσεις τόσο από τη συριακή όσο και από την τουρκική κυβέρνηση.

«Αυτό θεωρήθηκε ως κατάφωρη παραβίαση των συμφωνιών εκ μέρους της Τουρκίας», δήλωσε ο Λάιτερ. «Όσοι έπρεπε να ενημερωθούν για τις πληροφορίες, τις έλαβαν. Όσοι έπρεπε να γνωρίζουν τι επρόκειτο να συμβεί, το γνώριζαν. Καταστήσαμε σαφές ότι επρόκειτο για παραβίαση των συμφωνιών μας – και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Ισραήλ ενήργησε όπως ενήργησε».

Αντίθεση στις συμφωνίες με την Τουρκία

Σύμφωνα με τον Λάιτερ, η μη τήρηση αυτών των προειδοποιήσεων οδήγησε το Ισραήλ την Τρίτη να επιτεθεί στην αεροπορική βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ στη Συρία, κοντά στην πόλη του Χαλέπι, όπου σύμφωνα με πληροφορίες αναμενόταν να φτάσουν τουρκικές δυνάμεις. Σύριοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το αεροδρόμιο δέχτηκε τουλάχιστον οκτώ επιθέσεις, ενώ δορυφορικές εικόνες που δημοσιεύθηκαν στη συνέχεια έδειξαν ζημιές στους διαδρόμους προσγείωσης.

Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε την Τετάρτη ότι «το Ισραήλ έστειλε σαφές μήνυμα: Μην το κάνετε».

Ο Λάιτερ ανέφερε ότι η τουρκική κίνηση έρχεται σε αντίθεση με τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν μεταξύ του Ισραήλ και της κυβέρνησης του Σύρου προέδρου Αχμέτ αλ-Σαράα, οι οποίες «πάγωσαν την υπάρχουσα κατάσταση» στη χώρα.

Σύμφωνα με τον Λάιτερ, οι εν λόγω συμφωνίες επιβεβαιώθηκαν σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι τον Ιανουάριο του 2026, στην οποία συμμετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας Ασάντ αλ-Σαϊμπάνι, ο Αμερικανός απεσταλμένος για τη Συρία Τομ Μπάρακ, ο Λάιτερ, ο τότε επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Γκιλ Ράιχ και ο στρατιωτικός γραμματέας του Νετανιάχου Ρόμαν Γκόφμαν, ο οποίος σήμερα είναι διευθυντής της Μοσάντ.

Παύση εχθροπραξιών σημαίνει ότι δεν κινούμαστε εντός της Συρίας

«Η παύση των εχθροπραξιών σημαίνει ότι, όπως οι Τούρκοι δεν κινούνται, έτσι και εμείς δεν κινούμαστε – και δεν μας αναγκάζουν να αποσυρθούμε», δήλωσε ο Λάιτερ. «Και είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι, ενώ εμείς κατέχουμε μόνο 78 τετραγωνικά μίλια στη Συρία, σε μια ζώνη ασφαλείας, οι Τούρκοι έχουν πραγματοποιήσει μια σταδιακή προσάρτηση 3.500 τετραγωνικών μιλίων στη βόρεια Συρία τα τελευταία χρόνια – περίπου το 5% του εδάφους της χώρας».

Με εξαίρεση τον απεσταλμένο των ΗΠΑ στη Συρία και πρέσβη στην Τουρκία Τομ Μπάρακ, οι ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ δεν έχουν καταδικάσει την ισραηλινή επίθεση στη Συρία. «Η πολιτική της κυβέρνησης είναι ότι το πάγωμα που συμφωνήθηκε στο παρελθόν να συνεχιστεί, γι’ αυτό και ο ίδιος ο Τραμπ δεν καταδίκασε την επίθεση», δήλωσε ο Λάιτερ.

Συνεχίζεται ο διάλογος Ισραήλ - Συρίας

Παρά τις εντάσεις, ο Λάιτερ τόνισε ότι το Ισραήλ κατανοεί ότι η Συρία δεν επιδιώκει κλιμάκωση ή πόλεμο. «Είναι σαφές για εμάς ότι οι Σύροι δεν επιθυμούν αντιπαράθεση μαζί μας», είπε. «Γι’ αυτό και λέμε στους Τούρκους να μην προκαλούν συγκρούσεις. Υπάρχουν περισσότερες από μία ενδείξεις ότι η κίνηση που σχεδίαζε η Τουρκία επιβλήθηκε στους Σύρους».

Ο Λάιτερ ανέφερε ότι η προφανής ασυμφωνία ήταν επίσης εμφανής στις αντικρουόμενες δηλώσεις της Τουρκίας και της Συρίας μετά την επίθεση.

«Ενώ ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας Σαϊμπάνι αναγνώρισε ότι υπήρχε τουρκική αντιπροσωπεία στη Συρία αρκετές ημέρες πριν από την επίθεση, οι Τούρκοι το αρνήθηκαν. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουν μεταξύ τους».

Δεν απέκλεισε την επανέναρξη των άμεσων συνομιλιών με τη Συρία, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν, αλλά είπε ότι θα πρέπει να συντρέχουν οι κατάλληλες συνθήκες. «Οι διαπραγματεύσεις μπορούν να ξαναρχίσουν. Θέλουμε να συνεχίσουμε τον πρόσωπο με πρόσωπο διάλογο που είχαμε προηγουμένως με τους Σύρους», δήλωσε ο πρέσβης.

«Ανοιχτοί στο διάλογο με την Τουρκία»

Ο Λάιτερ πρόσθεσε ότι το Ισραήλ δεν επιδιώκει επίσης αντιπαράθεση με την Τουρκία και παραμένει ανοιχτό στον διάλογο με την Άγκυρα.

«Είμαστε σίγουρα ανοιχτοί στον διάλογο μαζί τους, αλλά σύμφωνα με δηλώσεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων της χώρας, θα προτιμούσαν να εξαφανίσουν το Ισραήλ από τον χάρτη», είπε αναφερόμενος στις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος κατηγορεί το Ισραήλ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καθώς και στη δήλωση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ότι «το Ισραήλ αποτελεί "λεκέ" για την ανθρωπότητα».

«Σε μια εποχή που η Τουρκία φιλοξενεί ηγέτες της Χαμάς και μεταφέρει κεφάλαια στη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς, που αποτελούν το όπλο του Ιράν εναντίον του Ισραήλ, δεν είναι σωστό να αρχίσουν να επεκτείνουν την επιρροή τους στο Λίβανο και τη Συρία», δήλωσε ο Λάιτερ.

«Υπό τις τρέχουσες συνθήκες, η Τουρκία δεν μπορεί να αποτελέσει δύναμη που συμβάλλει στην ηρεμία της περιοχής.

«Μακάρι να μπορούσαμε να επιστρέψουμε στην κατάσταση που επικρατούσε πριν από αρκετές δεκαετίες στις σχέσεις μεταξύ Ιερουσαλήμ και Άγκυρας. Τότε, θα ήμασταν ανοιχτοί στην τουρκική επιρροή στην περιοχή. Ωστόσο, δεν είναι λογικό να αυξάνεται η τουρκική επιρροή στην περιοχή, ενώ η Τουρκία χρηματοδοτεί τρομοκρατικές οργανώσεις».

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