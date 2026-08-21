Ελ Νίνιο: Μειώνονται οι ημερήσιες διελεύσεις πλοίων από τη Διώρυγα του Παναμά λόγω έλλειψης βροχών

Τα πλοία που περνούν καθημερινά αναμένεται να μειωθούν σε 32 από τις 15 Σεπτεμβρίου

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Ελ Νίνιο: Μειώνονται οι ημερήσιες διελεύσεις πλοίων από τη Διώρυγα του Παναμά λόγω έλλειψης βροχών
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Παναμάς μειώνει τις ημερήσιες διελεύσεις πλοίων από τη Διώρυγα λόγω μείωσης των βροχοπτώσεων εξαιτίας του φαινομένου Ελ Νίνιο.
  • Από τις 3 Σεπτεμβρίου θα περνούν 34 πλοία ημερησίως και από τις 15 Σεπτεμβρίου ο αριθμός θα μειωθεί στα 32.
  • Η στάθμη του νερού στις τεχνητές λίμνες Γατούν και Αλαχουέλα έχει μειωθεί σημαντικά λόγω των χαμηλών βροχοπτώσεων.
  • Η Διώρυγα του Παναμά εξυπηρετεί περίπου το 5% του παγκόσμιου όγκου εμπορευμάτων που διακινούνται διά θαλάσσης.
  • Η Αρχή της Διώρυγας έχει ήδη εφαρμόσει μέτρα όπως η μείωση της άντλησης νερού από τα πλοία για τη διασφάλιση της λειτουργίας της.
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Η αρχή διαχείρισης της Διώρυγας του Παναμά ανακοίνωσε ότι θα μειώσει τις ημερήσιες διελεύσεις πλοίων, λόγω μείωσης των βροχοπτώσεων και κατά συνέπεια της στάθμης του νερού, εξαιτίας του φαινομένου Ελ Νίνιο.

Εξαιτίας του φαινομένου Ελ Νίνιο, παρατηρούνται «χαμηλότερες βροχοπτώσεις από ό,τι προβλεπόταν στην υδρογραφική λεκάνη της Διώρυγας» και «θα απαιτηθούν επιπρόσθετα μέτρα για να υποστηριχτεί η μακροπρόθεσμη διάρκεια» της λειτουργίας της, εξήγησε η Αρχή της Διώρυγας του Παναμά (Autoridad del Canal de Panamá, ACP).

Οι μειώσεις πρόκειται να ξεκινήσουν από τις 3 Σεπτεμβρίου, όπου θα περνούν 34 από τα 36 πλοία ημερησίως. Στη συνέχεια, από τις 15 Σεπτεμβρίου, ο αριθμός θα μειωθεί στα 32, ανακοίνωσε ο αυτόνομος δημόσιος φορέας ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό καίριας σημασίας, που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό.

Από τη Διώρυγα μήκους 80 χιλιομέτρων διέρχεται περίπου το 5% του όγκου των εμπορευμάτων που διακινούνται διά θαλάσσης σε παγκόσμια κλίμακα· ανάμεσα στα κράτη που είναι οι κυριότεροι χρήστες της δεσπόζουν οι ΗΠΑ και η Κίνα.

Η Διώρυγα λειτουργεί χάρη στο νερό της βροχής που είναι αποταμιευμένο στις τεχνητές λίμνες Γατούν και Αλαχουέλα, το επίπεδο των οποίων έχει μειωθεί εξαιτίας «των δυσμενών συνεπειών του φαινομένου Ελ Νίνιο».

Η ACP έθεσε ήδη μήνες νωρίτερα σε εφαρμογή άλλα μέτρα, όπως η μείωση της άντλησης νερού από τα πλοία.

Το 2023, το Ελ Νίνιο είχε υποχρεώσει τον φορέα διαχείρισης να μειώσει από τις 38 στις 22 τις ημερήσιες διελεύσεις, καθώς τα νερά των λιμνών βρίσκονταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

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