Παναμάς: Ισχυρή έκρηξη σε βυτιοφόρα δίπλα από «Bridge of the Americas»

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε σε βυτιοφόρο καυσίμων κοντά σε γέφυρα στη Διώρυγα του Παναμά.

Ως αποτέλεσμα της έκρηξης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) tουλάχιστον δύο άτομα υπέστησαν εγκαύματα δεύτερου βαθμού και λαμβάνουν ιατρική φροντίδα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για εντοπισμό πιθανού εγκλωβισμένου. Μετά την έκρηξη ξέσπασε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στο Μπαλμπόα, η οποία κατέκαψε τη Bridge of the Americas στην Πόλη του Παναμά.

Η έκρηξη καταγράφηκε σε βίντεο στο οποίο φαίνονται οι φλόγες να υψώνονται πέρα και πάνω από τον δρόμο με τους οδηγούς οχημάτων στο σημείο να προσπαθούν να διαφύγουν από το σημείο.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, η πυρκαγιά οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο της γέφυρας, καθώς οι αρχές αξιολογούσαν τους κινδύνους για την ασφάλεια.

Σημασία της διαδρομής

Η Bridge of the Americas είναι ένας ζωτικής σημασίας οδικός άξονας, μήκους 1.654 μέτρων, που εκτείνεται πάνω από την είσοδο του Ειρηνικού στη Διώρυγα του Παναμά.

Η άμεση σημασία για τις αγορές έγκειται στην τοποθεσία. Η Bridge of the Americas βρίσκεται δίπλα σε ένα από τα πιο στρατηγικά σημαντικά σημεία συμφόρησης της ναυτιλίας στον κόσμο, ενώ η Διώρυγα του Παναμά έχει αποκτήσει πρόσθετη σημασία τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η σύγκρουση με το Ιράν αρχίζει να αναδιαμορφώνει τις παγκόσμιες διαδρομές ενέργειας και δεξαμενόπλοιων.

Το Reuters ανέφερε τον Μάρτιο ότι ορισμένα φορτία αμερικανικού αργού πετρελαίου ανακατευθύνονταν προς την Ασία μέσω της Διώρυγας του Παναμά, καθώς οι εντάσεις γύρω από το Στενό του Ορμούζ αλλοίωσαν τις εμπορικές ροές. Η αρχή της διώρυγας ανέφερε επίσης αυξημένη διακίνηση δεξαμενόπλοιων νωρίτερα φέτος.

