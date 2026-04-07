Οι «Συμπληγάδες» του Τραμπ: Να καταστρέψει τις υποδομές του Ιράν ή να δώσει χώρο στις συνομιλίες

Snapshot Ο Τραμπ πρέπει να αποφασίσει αν θα καταστρέψει τις ιρανικές υποδομές ή θα παρατείνει την προθεσμία για διαπραγματεύσεις.

Η απειλή περιλαμβάνει πλήρη καταστροφή γεφυρών και σταθμών παραγωγής ενέργειας στο Ιράν, με κίνδυνο σοβαρών αντιποίνων στην περιοχή.

Διπλωμάτες από Πακιστάν, Αίγυπτο και Τουρκία προσπαθούν να μεσολαβήσουν για συμφωνία ή παράταση.

Ο Τραμπ έχει την πιο επιθετική στάση στην κυβέρνησή του στο θέμα του Ιράν, ενώ η διαπραγματευτική του ομάδα προτιμά την επίτευξη συμφωνίας.

Το Ιράν απάντησε με μια "μαξιμαλιστική" πρόταση, αλλά οι μεσολαβητές εργάζονται για τροποποιήσεις και η διαδικασία λήψης αποφάσεων στο Ιράν είναι αργή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει μια ιστορική απόφαση σε ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα: να υλοποιήσει την απειλή του να εξαλείψει τις υποδομές του Ιράν από τις 3 τα ξημερώματα ή να παρατείνει ξανά τη δική του προθεσμία για να δώσει μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει να καταστρέψει κάθε γέφυρα και σταθμό παραγωγής ενέργειας στο Ιράν μέχρι τα μεσάνυχτα, μεταξύ άλλων επιλογών που θα είχαν καταστροφικές συνέπειες για τους απλούς Ιρανούς και θα πυροδοτούσαν επικίνδυνα αντίποινα σε όλη την περιοχή. Διπλωμάτες από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και την Τουρκία ωστόσο εργάζονται για να αποτρέψουν αυτό το αποτέλεσμα μεσολαβώντας για μια συμφωνία — ή τουλάχιστον παρατείνοντας τον χρόνο.

«Εάν ο πρόεδρος δει ότι επιτυγχάνεται μια συμφωνία, πιθανότατα θα περιμένει. Αλλά αυτός και μόνο αυτός παίρνει αυτή την απόφαση», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης στο Axios. Ένας αξιωματούχος της άμυνας δήλωσε ότι ήταν «σκεπτικοί» για το αν θα υπάρξει παράταση αυτή τη φορά.

Ο Τραμπ ίσως έχει την πιο επιθετική στάση στα κορυφαία κλιμάκια της κυβέρνησής του στο θέμα του Ιράν, σύμφωνα με αμερικανική πηγή που μίλησε μαζί του αρκετές φορές τις τελευταίες ημέρες. «Ο πρόεδρος είναι ο πιο αιμοδιψής, σαν λυσσασμένο σκυλί», δήλωσε ένας άλλος Αμερικανός αξιωματούχος, υποβαθμίζοντας τις φήμες ότι ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ ή ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τον παροτρύνουν. «Αυτοί οι τύποι ακούγονται σαν περιστέρια σε σύγκριση με τον πρόεδρο»

Ο Τραμπ έχει αρχίσει να ρωτάει συμβούλους και συνεργάτες σχετικά με το σχέδιο επίθεσης σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες, ρωτώντας τους: «Τι γνώμη έχετε για την Ημέρα Υποδομών;» Η διαπραγματευτική ομάδα του Τραμπ πάντως - ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς , ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ - πιστεύει ότι θα πρέπει να προσπαθήσει να πετύχει μια συμφωνία τώρα, αν είναι δυνατόν.

Εν τω μεταξύ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, οι ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΑΕ, και πολιτικοί σύμμαχοι όπως ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ προτρέπουν τον Τραμπ να μην συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός , εκτός εάν το Ιράν κάνει παραχωρήσεις που προς το παρόν φαίνονται απίθανες, όπως το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ή η παραίτηση από όλο το εμπλουτισμένο ουράνιο.

Το Ιράν έδωσε μια απάντηση 10 σημείων στις τρέχουσες ειρηνευτικές προτάσεις τη Δευτέρα, απάντηση που Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε «μαξιμαλιστική», αλλά ο Λευκός Οίκος τη θεώρησε ως διαπραγματευτικό τέχνασμα, όχι ως απόρριψη.

Οι μεσολαβητές δήλωσαν στον Λευκό Οίκο ότι συνεργάζονται με τους Ιρανούς για τροποποιήσεις και αναδιατύπωση.

Προειδοποίησαν επίσης ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων στο Ιράν είναι πολύ αργή, επομένως ενδέχεται να χρειαστεί παράταση της προθεσμίας. Ο Τραμπ υπαινίχθηκε ότι ο αργός ρυθμός των ιρανικών διαβουλεύσεων καθυστερούσε τις συνομιλίες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που έδωσε τη Δευτέρα, σημειώνοντας ότι οι Ιρανοί ηγέτες δεν μπορούν να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.

Είπε ότι οι Ιρανοί ηγέτες έπρεπε να χρησιμοποιούν παιδιά για να ανταλλάσσουν σημειώματα. Μια πηγή ανέφερε ότι ο Τραμπ αναφερόταν στα μέσα με τα οποία ο Ανώτατος Ηγέτης Μοτζταμπά Χαμενεΐ επικοινωνεί με τον έξω κόσμο και δίνει εντολές στους υφισταμένους του. Οι σύμβουλοι του Τραμπ είπαν στους μεσολαβητές ότι ο πρόεδρος χρειάζεται να δει θετικές ενδείξεις από τους Ιρανούς για να εξετάσει το ενδεχόμενο παράτασης. «Είμαστε βυθισμένοι στις διαπραγματεύσεις, όλα μπορούν να συμβούν», είπε ένας από αυτούς.

Ο Τραμπ παρουσίασε ένα δυσοίωνο όραμα για το εγγύς μέλλον του Ιράν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε, προσθέτοντας παράλληλα ότι μια συμφωνία ήταν ακόμα εφικτή. «Ολόκληρη η χώρα θα μπορούσε να καταστραφεί σε μια νύχτα και μπορεί να γίνει αύριο το βράδυ», είπε ο Τραμπ.

«Έχουμε ένα σχέδιο σύμφωνα με το οποίο κάθε γέφυρα στο Ιράν θα έχει καταστραφεί μέχρι τις 12 αύριο το βράδυ. Όπου κάθε σταθμός παραγωγής ενέργειας στο Ιράν θα είναι εκτός λειτουργίας, θα καίγεται, θα εκρήγνυται και δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ ξανά. Εννοώ πλήρη κατεδάφιση μέχρι τις 12, και αυτό θα συμβεί σε διάστημα τεσσάρων ωρών, αν το θέλουμε», είπε ο Τραμπ. «Δεν θέλουμε να συμβεί αυτό».

Από την άλλη πλευρά, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις «πηγαίνουν καλά» και τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν «έναν ενεργό, πρόθυμο συμμετέχοντα από την άλλη πλευρά» που «διαπραγματεύεται με καλή πίστη». Δύο πηγές ανέφεραν ότι ένα σχέδιο για μια μαζική εκστρατεία βομβαρδισμού ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον των ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν είναι έτοιμο να ξεκινήσει, εάν ο Τραμπ δώσει την εντολή. «Ο Τραμπ θα δεχόταν μια συμφωνία αν την πετύχαινε, αλλά δεν είναι σαφές αν οι Ιρανοί είναι έτοιμοι. Θα υπάρχει εξαιρετικά τεταμένη κατάσταση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας», δήλωσε μια αμερικανική πηγή κοντά στον Τραμπ.

