Ιράν: Η πιο μεγάλη μέρα του πολέμου – Η απειλή Τραμπ και η στάση της Τεχεράνης

Snapshot Λήγει σήμερα το τελεσίγραφο Τραμπ προς το Ιράν με απειλή ισοπέδωσης αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Τραμπ διευρύνει τις απειλές του περιλαμβάνοντας επιθέσεις σε εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες.

Το Ιράν απορρίπτει την πρόταση εκεχειρίας και ζητά οριστικό τέλος στον πόλεμο με συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλούς διέλευσης και άρσης κυρώσεων.

Το Ιράν αμφισβητεί την εμπιστοσύνη προς τις ΗΠΑ λόγω προηγούμενων βομβαρδισμών κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων.

Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές σε ιρανικές εγκαταστάσεις και σκότωσε επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης.

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για σκληρά πλήγματα κατά του Ιράν εάν δεν συμφωνήσει να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, όπως έχει προειδοποιήσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στις 20:00 ΕΤ σήμερα το απόγευμα ΕΤ (03:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης Ώρα Ελλάδος) λήγει το χρονικό περιθώριο που έχει δοθεί στην Τεχεράνη, η οποία απορρίπτει την πρόταση εκεχειρίας.

«Έχουν έως αύριο (σ.σ. Τρίτη) και θα δούμε τι θα συμβεί. Διαπραγματευόμαστε πιστεύουμε καλή τη πίστει. Έχουν έως αύριο στις 20:00 και μετά δεν θα έχουν γέφυρες. Δεν θα έχουν ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια. Λίθινη Εποχή ναι», είπε.

«Ολόκληρη η χώρα μπορεί να καταστραφεί σε μία νύχτα, και αυτή η νύχτα μπορεί να είναι η αυριανή», δήλωσε χθες ο Τραμπ. Υπογράμμισε ότι η προθεσμία που έθεσε για τις 8 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής) της Τρίτης είναι τελική καθώς εξήγησε ότι έχει ήδη δώσει στο Ιράν αρκετές παρατάσεις και η τελευταία δόθηκε καθώς ήταν Πάσχα.

Παράλληλα διεύρυνε τις απειλές του καθώς υποστήριξε ότι εάν το Ιράν δεν συμμορφωθεί μέσα σε 4 ώρες θα ισοπεδωθεί και στους στόχους των επιθέσεων συμπεριέλαβε όλα τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τις γέφυρες.

Διεμήνυσε ότι αυτό για να τηρηθεί η προθεσμία πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν «που να είναι αποδεκτή από εμένα». Αναφορικά με το πώς θα μοιάζει αυτή η συμφωνία ο Τραμπ εξήγησε ότι θα περιλαμβάνει την «ελεύθερη διακίνηση πετρελαίου», δηλαδή το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου δεν αρκεί για να αποτρέψει την απειλή του να καταστρέψει υποδομές και δεν θα μετριάσει τη δράση των ΗΠΑ.

Ωστόσο χαρακτήρισε την πρόταση του Ιράν «σημαντική» αλλά απέφυγε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. «Είναι μια σημαντική πρόταση. Είναι ένα σημαντικό βήμα. Δεν είναι αρκετό, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, και πρόσθεσε ότι οι μεσολαβητές «διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή». Περιορίστηκε να πει ότι από η πλευρά της Τεχεράνης συμμετέχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις και «θέλουν συμφωνία».

Πιέζει για οριστικό τέλος στον πόλεμο το Ιράν

Την Δευτέρα το Ισραήλ άσκησε μεγάλες πιέσεις καθώς εξαπέλυσε μπαράζ αεροπορικών επιδρομών σε αεροδρόμια του Ιράν αλλά και σε σημαντικές εγκαταστάσεις πετροχημικών, ενώ σκότωσε και τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των Φρουρών της Επανάστασης.

Ταυτόχρονα η Τεχεράνη έστειλε την δική της απάντηση στην πρόταση για εκεχειρία. Με σχέδιο 10 σημείων που κατέθεσε μέσω του Πακιστάν το Ιράν απέρριψε την κατάπαυση πυρός και επιμένει για μία συμφωνία που θα τερματίζει οριστικά τον πόλεμο.

Επιπλέον η απάντηση των 10 σημείων, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, περιλαμβάνει μία σειρά από απαιτήσεις του Ιράν προκειμένου να τερματιστεί η πολεμική σύγκρουση και συγκεκριμένα ένα πρωτόκολλο για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, την ανοικοδόμηση της χώρας μετά τον πόλεμο και την άρση των κυρώσεων σε βάρος του ιρανικού καθεστώτος.

Οι Φρούροι της Επαναστάσης σε στρατιωτική παρέλαση στο Ιράν. Associated Press

Να σημειωθεί ότι από την έναρξη του πολέμου οι αξιωματούχοι του ιρανικού καθεστώτος δηλώνουν ότι μία κατάπαυση πυρός θα εξυπηρετούσε τις ΗΠΑ και Ισραήλ, που θα ανασυγκροτηθούν και να επιτεθούν και πάλι κατά του Ιράν και επιμένουν ότι πρέπει να υπάρξει οριστικό τέλος στις πολεμικές επιχειρήσεις.

«Δεχόμαστε τον τερματισμό του πολέμου μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα μας δοθούν εγγυήσεις ότι δεν θα δεχτούμε ξανά επίθεση», δήλωσε στο Associated Press ο επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής του Ιράν στο Κάιρο, Μοτζτάμπα Φερντούσι Πουρ. Τόνισε ότι το Ιράν δεν εμπιστεύεται πλέον την κυβέρνηση Τραμπ, αφού οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τη χώρα δύο φορές στο παρελθόν την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις.

