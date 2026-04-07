Times: Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι «σε κώμα»

Σε έναν σοβαρότατο ισχυρισμό προέβη η εφημερίδα Times αναφέροντας ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, βρίσκεται σε κώμα και υποβάλλεται σε θεραπεία στην πόλη Κουμ, επικαλούμενη ένα υπόμνημα των μυστικών υπηρεσιών ΗΠΑ και Ισραήλ που κοινοποιήθηκε στους Άραβες συμμάχους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το σημείωμα αναφέρει ότι ο Χαμενεΐ δεν είναι επί του παρόντος σε θέση να κυβερνήσει και υποβάλλεται σε θεραπεία στο θρησκευτικό κέντρο νότια της Τεχεράνης.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι η πληροφορία έχει κυκλοφορήσει μεταξύ των περιφερειακών εταίρων και ενδέχεται να αποτελεί την πρώτη ένδειξη για την τοποθεσία του Χαμενεΐ από την έναρξη του πολέμου.

Ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που ξέσπασε η σύγκρουση μεταξύ του Ιράν, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, πριν από περισσότερες από πέντε εβδομάδες.

Αντίθετο βίντεο από το Ιράν

Εντελώς αντίθετη είναι η προβολή από το Ιράν.

Το Ιράν δημοσίευσε ένα νέο βίντεο που δείχνει για πρώτη φορά τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, καθώς κατευθύνεται προς την αίθουσα στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Στην αίθουσα εμφανίζεται μια μεγάλη εικόνα της εγκατάστασης του πυρηνικού αντιδραστήρα της Ντιμόνα στο Ισραήλ, μαζί με τις συντεταγμένες της.

? ?? WOW!!! IRAN JUST RELEASED THIS VIDEO.



Iran releases a new video showing for the first time Mojtaba Khamenei, the Supreme Leader of Iran, on his way to the military operations room.



A large image of the Dimona nuclear reactor site in Israel, including its coordinates, is… pic.twitter.com/LLqZZsGXsZ — Gerhardt vd Merwe (@realgerhardtvdm) April 6, 2026

