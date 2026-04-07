ΟΗΕ: Την Τρίτη η ψηφοφορία στο ΣΑ του σχεδίου του Μπαχρέιν για τα Στενά του Ορμούζ
Την Τρίτη θα διεξαχθεί η ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επί του αναθεωρημένου σχεδίου του Μπαχρέιν για αμυντικά μέτρα στα Στενά του Ορμούζ
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προγραμμάτισε για την Τρίτη 7 Απριλίου 2026 την ψήφιση επί του σχεδίου Απόφασης που έχει υποβάλει το Μπαχρέιν με στόχο την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας μέσα και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, με το οποίο ζητούσε την έγκριση λήψης αναγκαίων αμυντικών μέτρων.
Η ψηφοφορία είχε αναβληθεί καθώς η Κίνα, η Ρωσία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες είχαν εκφράσει σημαντικές ενστάσεις, με αποτέλεσμα να τροποποιηθεί αρκετές φορές ώστε να πλησιάσει αποδεκτή φρασεολογία από όλα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.
00:48 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ανεπηρέαστη η Wall Street παρά τις νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν
22:25 ∙ LIFESTYLE
Σούπερ Ήρωες: Πρεμιέρα με πάρτι στο X
22:10 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ