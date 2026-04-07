Σαουδική Αραβία: Φωτιά στο μεγαλύτερο βιομηχανικό και ενεργειακό κέντρο της Μέσης Ανατολής

Το Ιράν εκτόξευσε τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης πυραύλους και drones προς τη Σαουδική Αραβία, με βασικό στόχο την περιοχή Al Jubail, όπου ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά.

Η πόλη αποτελεί το μεγαλύτερο βιομηχανικό κέντρο της Μέσης Ανατολής, φιλοξενώντας εκτεταμένες εγκαταστάσεις πετροχημικών, διυλιστηρίων και ενεργειακών υποδομών. Η βιομηχανική ζώνη εκτείνεται σε περισσότερα από 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και συμβάλλει σε ποσοστό άνω του 7% στο ΑΕΠ της Σαουδικής Αραβίας.

Large fire seen currently burning at the Jubail Industrial City on the coast of the Persian Gulf in the Eastern Province of Saudi Arabia, following a ballistic missile and one-way drone attack tonight against the city by Iran. pic.twitter.com/2PsJXdWeUC

— OSINTdefender (@sentdefender) April 6, 2026



Το υπουργείο Άμυνας της χώρας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν επτά βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την ανατολική επαρχία, όπου βρίσκεται το Al Jubail.

المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير 7 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه المنطقة الشرقية، وسقوط أجزاء من حطام الصواريخ الباليستية في محيط منشآت للطاقة، وجارٍ تقدير الأضرار. pic.twitter.com/PqkSuVy1aY

— وزارة الدفاع (@modgovksa) April 6, 2026



Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, συντρίμμια από τις αναχαιτίσεις έπεσαν κοντά σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αποτίμηση των ζημιών.