Σαουδική Αραβία: Φωτιά στο μεγαλύτερο βιομηχανικό και ενεργειακό κέντρο της Μέσης Ανατολής
Η αεράμυνα κατέρριψε επτά βαλλιστικούς πυραύλους
Το Ιράν εκτόξευσε τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης πυραύλους και drones προς τη Σαουδική Αραβία, με βασικό στόχο την περιοχή Al Jubail, όπου ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά.
Η πόλη αποτελεί το μεγαλύτερο βιομηχανικό κέντρο της Μέσης Ανατολής, φιλοξενώντας εκτεταμένες εγκαταστάσεις πετροχημικών, διυλιστηρίων και ενεργειακών υποδομών. Η βιομηχανική ζώνη εκτείνεται σε περισσότερα από 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και συμβάλλει σε ποσοστό άνω του 7% στο ΑΕΠ της Σαουδικής Αραβίας.
Το υπουργείο Άμυνας της χώρας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν επτά βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την ανατολική επαρχία, όπου βρίσκεται το Al Jubail.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, συντρίμμια από τις αναχαιτίσεις έπεσαν κοντά σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η αποτίμηση των ζημιών.