Iράν: «Παραληρηματικές» οι απειλές Τραμπ - «Δεν συνάδουν με την ταπείνωση και τη ντροπή των ΗΠΑ»

Η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν δήλωσε ότι οι απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι «παραληρηματικές» και δεν έχουν καμία επίπτωση στον πόλεμο. Ο Εμπραχίμ Ζολφαγαρί, εκπρόσωπος του Κεντρικού Αρχηγείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια, δήλωσε ότι οι «αγενείς» και «αβάσιμες» απειλές του Τραμπ δεν αντισταθμίζουν την «ταπείνωση και την ντροπή» της Αμερικής στην περιοχή της δυτικής Ασίας.

Ο Ζολφαγαρί πρόσθεσε ότι το Ιράν είχε επιτεθεί νωρίτερα σε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με το όνομα SDN7, το οποίο, όπως είπε, ανήκε στο Ισραήλ, καθώς το Ιράν συνεχίζει να διεκδικεί την κυριαρχία του στα Στενά του Ορμούζ.

Είπε ότι το Ιράν είχε επίσης επιτεθεί σε χημικές εταιρείες στο Ισραήλ και σε αμερικανικές βάσεις σε όλη την περιοχή.

Oι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ότι οι δυνάμεις τους έπληξαν στρατηγικά κέντρα στην ισραηλινή πόλη Χάιφα, καθώς και πετροχημικές εταιρείες και εργοστάσια στην Μπερ Σεβά με βαλλιστικούς πυραύλους ακριβείας, προσθέτοντας ότι στόχος ήταν επίσης ένας χώρος συγκέντρωσης των ισραηλινών δυνάμεων στην Πέταχ Τίκβα, στο κεντρικό Ισραήλ.

Σύμφωνα με το IRGC, μεταξύ των άλλων στόχων που επλήγησαν από πυραύλους και drones ήταν ένα κέντρο για την κοινή παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ισραήλ, καθώς και ένας αριθμός αεροσκαφών στην αεροπορική βάση Ali Al Salem στο αραβικό κράτος.