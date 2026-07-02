Ο Τραμπ συνομίλησε με AI ολόγραμμα του Ρούζβελτ για την διώρυγα του Παναμά

Ο «διάλογος» τους κατά την επίσκεψή του Τραμπ στη νέα Προεδρική Βιβλιοθήκη του Ρούζβελτ στη Μεντόρα της Βόρεια Ντακότα

Μίλτος Τσεκούρας

Ο Τραμπ συνομίλησε με AI ολόγραμμα του Ρούζβελτ για την διώρυγα του Παναμά

Ο Ντόναλντ Τραμπ στη νέα Προεδρική Βιβλιοθήκη του Ρούζβελτ στη Μεντόρα της Βόρεια Ντακότα

AP
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε με AI ολόγραμμα του Θεόδωρου Ρούζβελτ κατά την επίσκεψή του στη νέα Προεδρική Βιβλιοθήκη του Ρούζβελτ στη Μεντόρα της Βόρειας Ντακότα.
  • Ο Τραμπ εξήρε τη ζωή και τα επιτεύγματα του 26ου προέδρου των ΗΠΑ, τονίζοντας την πατριωτική του αφοσίωση και το θάρρος του.
  • Ανακοίνωσε χρηματοδότηση 750.000 δολαρίων από το National Endowment for the Humanities για τη στήριξη της λειτουργίας της βιβλιοθήκης τον πρώτο χρόνο.
  • Στη συνομιλία με το ολόγραμμα, ρώτησε για τη Διώρυγα του Παναμά, την οποία χαρακτήρισε ως το πιο εντυπωσιακό έργο του Ρούζβελτ.
  • Η επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών.
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε την Τετάρτη μια σύντομη συνομιλία με AI ολόγραμμα του Ρούζβελτ, κατά την επίσκεψή του στη νέα Προεδρική Βιβλιοθήκη του Ρούζβελτ στη Μεντόρα της Βόρεια Ντακότα.

«Κάθε μέρα ένας πρόεδρος αντιμετωπίζει καταιγίδες που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν βλέπουν ποτέ. Αν, όμως, διατηρεί την ψυχραιμία του και θυμάται ότι πάνω απ’ όλα βρίσκεται το έθνος, μπορεί να τα καταφέρει», ανέφερε η ψηφιακή εκδοχή του Ρούζβελτ. «Ξέρω ότι γνωρίζεις κι εσύ αυτό το συναίσθημα».

Ο Τραμπ απάντησε: «Εκτιμώ ιδιαίτερα αυτά τα λόγια. Είναι πραγματικά σπουδαία και αποτελεί τιμή για μένα που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σου, καθώς περιηγούμαστε σε ορισμένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματά σου».

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του ξεναγήθηκε και στα υπόλοιπα εκθέματα της βιβλιοθήκης, μεταξύ των οποίων τα προσωπικά ημερολόγια του Ρούζβελτ και μια αίθουσα αφιερωμένη στη γνωστή ομιλία του «Man in the Arena».

Αργότερα, μιλώντας στο Burning Hills Amphitheatre, ο Τραμπ εξήρε τη ζωή και την προσωπικότητα του 26ου προέδρου των ΗΠΑ.

«Είχε μια απίστευτη ζωή. Δεν ήθελε να μένει σιωπηλός. Ήθελε να ξεχωρίσει», είπε, προσθέτοντας: «Ήταν Αμερικανός μέχρι το κόκαλο, γεμάτος αισιοδοξία, αυτοπεποίθηση, ενθουσιασμό και περηφάνια. Η καρδιά του χτυπούσε με ακλόνητη πίστη στο μέλλον και το μεγαλείο της Αμερικής».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ακόμη ότι η βιβλιοθήκη θα λάβει χρηματοδότηση ύψους 750.000 δολαρίων από το National Endowment for the Humanities, προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία των εκθεμάτων της κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της.

«Θα πάρουν, λοιπόν, μια καλή επιταγή», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Η ερώτηση για τη Διώρυγα του Παναμά

Κατά την ομιλία του αναφέρθηκε επίσης στη συνομιλία που είχε με την ψηφιακή αναπαράσταση του Ρούζβελτ, λέγοντας πως τη ρώτησε αν θεωρεί τη Διώρυγα του Παναμά το σημαντικότερο επίτευγμά του.

«Του είπα: "Τι πιστεύεις για τη Διώρυγα του Παναμά; Θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερό σου επίτευγμα; Και πώς αισθάνεσαι για το γεγονός ότι οι Δημοκρατικοί την παραχώρησαν στον Παναμά για ένα δολάριο;"», ανέφερε.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη Διώρυγα του Παναμά «ένα από τα πιο εντυπωσιακά έργα» του Ρούζβελτ, σημειώνοντας ότι, παρότι πολλοί θα μπορούσαν να αναδείξουν άλλα επιτεύγματά του, όπως η δημιουργία των εθνικών πάρκων, εκείνος θεωρεί πως η κατασκευή της διώρυγας ξεχωρίζει.

«Ήταν το ακριβότερο έργο που είχε γίνει μέχρι τότε», είπε.

Η επίσκεψη στη βιβλιοθήκη, που βρίσκεται στην πόλη Μέντορα της Βόρειας Ντακότα, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 250 χρόνων από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών.

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