Βίβλος, «Μόνος στο σπίτι» και αρώματα: Οι 6 απίθανοι τρόποι που αύξησαν τον πλούτο του Τραμπ το 2025

Snapshot Η ετήσια οικονομική έκθεση του Τραμπ για το 2025 αποτελείται από 927 σελίδες, σημαντικά περισσότερες από αυτές άλλων πολιτικών προσωπικοτήτων.

Τα εμπορικά προϊόντα με την υπογραφή του Τραμπ απέφεραν αρκετά εκατομμύρια δολάρια, με το λεύκωμα «Save America» να αποδίδει 1,8 εκατ. δολάρια.

Η Μελάνια Τραμπ κέρδισε 10,7 εκατ. δολάρια από το ομώνυμο ντοκιμαντέρ της στην Amazon και επιπλέον εκατομμύρια από NFT και βιβλία.

Ο Τραμπ πραγματοποίησε πάνω από 21.000 συναλλαγές μετοχών το 2025, μεταξύ των οποίων σημαντικές επενδύσεις στην Nvidia.

Οι αποζημιώσεις από αγωγές κατά μέσων ενημέρωσης απέφεραν στον Τραμπ 86,5 εκατ. δολάρια, με τα ποσά να κατευθύνονται σε προεδρική βιβλιοθήκη και καταπιστεύματα. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν στερείται χρημάτων, ανεξαρτήτως της προεδρικής θέσης, όμως μέσα σε έναν μόλις χρόνο, τον πρώτο κατά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, αύξησε την περιουσία του και οι αριθμοί το αποδεικνύουν περίτρανα.

Σχεδόν 1.000 σελίδες με λεπτομερείς οικονομικές πληροφορίες για τον Ντόναλντ Τραμπ αποκαλύπτουν πόσα κέρδισε και κυρίως από πού στη χρονιά 2025 και το BBC αναλύει τα 6 πιο ενδιαφέροντα στοιχεία, που αύξησαν την περιουσία του.

1. Σε 927 σελίδες - Πολύ πολύ μεγάλη

Η ετήσια έκθεση δημοσιοποίησης των οικονομικών στοιχείων του Τραμπ για το 2025, που κυκλοφόρησε από το Γραφείο Κυβερνητικής Δεοντολογίας των ΗΠΑ, εκτείνεται σε 927 σελίδες. Είναι μικρότερη από το «Πόλεμος και Ειρήνη» του Τολστόι, αλλά μεγαλύτερη – πολύ, πολύ μεγαλύτερη – από την έκθεση του Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, η οποία αριθμεί μόλις 17 σελίδες.

Και οι δύο ξεπερνούν την έκθεση του Τζο Μπάιντεν για το 2024, το τελευταίο έτος της θητείας του, η οποία είχε μόλις 11 σελίδες.

2. Τα εμπορικά προϊόντα έχουν κέρδη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κέρδισε αρκετά εκατομμύρια δολάρια προσθέτοντας τη χαρακτηριστική υπογραφή του σε μια ευρεία γκάμα εμπορικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του λευκώματός του, «Save America», το οποίο απέφερε μέσα σε έναν χρόνο 1,8 εκατ. δολάρια.

Η Βίβλος με την ανάγλυφη επιγραφή «Trump» απέφερε 208.000 δολάρια, ενώ τα αθλητικά παπούτσια και τα αρώματα με το εμπορικό σήμα του —συμπεριλαμβανομένου του γυναικείου αρώματος «Victory 47», το οποίο πωλείται στα 249 δολάρια το τεμάχιο— απέφεραν 67.000 δολάρια.

Μουσικοί του κινήματος «MAGA» πρόσθεσαν περίπου 36.000 δολάρια στα ταμεία του Τραμπ πέρυσι, αγοράζοντας την κιθάρα περιορισμένης έκδοσης «American Eagle».

3. Τα εκατομμύρια της Μελάνια



Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, κέρδισε 10,7 εκατομμύρια δολάρια από το ομώνυμο ντοκιμαντέρ της, το οποίο παρήγαγε η Amazon. Αναφέρθηκε ως παραγωγός της ταινίας, ενώ ήταν και το θέμα της.

Η Amazon ξόδεψε 40 εκατομμύρια δολάρια για την παραγωγή της ταινίας, η οποία την ακολουθούσε κατά την περίοδο πριν από τη δεύτερη ορκωμοσία του Τραμπ. Σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2025, η ταινία απέφερε 7 εκατομμύρια δολάρια στα ταμεία.

Η Μελάνια Τραμπ κέρδισε επίσης 6 εκατομμύρια δολάρια από την πώληση μη ανταλλάξιμων token (NFT) – ενός είδους κρυπτονομίσματος – και 520.000 δολάρια από το βιβλίο της, που φέρει επίσης τον τίτλο «Melania».

4. Διαπραγμάτευση μετοχών

Εκτός από τα περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια που κέρδισε από επιχειρηματικές συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα, η δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων του Τραμπ έδειξε τον εντυπωσιακό αριθμό των 21.285 συναλλαγών μετοχών κατά τη διάρκεια του 2025, οι οποίες αφορούσαν έναν τεράστιο αριθμό εταιρειών.

Μία από αυτές ήταν η Nvidia, ο τεχνολογικός γίγαντας του οποίου τα τσιπ θεωρούνται καθοριστικά για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και τον περασμένο Οκτώβριο έγινε η πρώτη εισηγμένη εταιρεία με αξία 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο η εταιρία βρίσκεται εδώ και καιρό στο επίκεντρο μιας διαμάχης μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας σχετικά με το εμπόριο και την εθνική ασφάλεια.

Το περασμένο καλοκαίρι, η Nvidia συμφώνησε με τον Λευκό Οίκο ότι θα επενδύσει δισεκατομμύρια στην κατασκευή των τσιπ της στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα η τιμή της μετοχής της να εκτοξευθεί στα ύψη.



Στη συνέχεια, τον Αύγουστο, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Nvidia είχε συμφωνήσει να της καταβάλει το 15% των εσόδων που θα προέρχονταν από την πώληση ενός από τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της στην Κίνα. Αργότερα τον ίδιο μήνα, επενδυτές που ενεργούσαν για λογαριασμό του Τραμπ αγόρασαν μετοχές της Nvidia αξίας μεταξύ 5 εκατομμυρίων και 25 εκατομμυρίων δολαρίων.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ διατήρησε τη θέση ότι οι επενδύσεις του γίνονται σε συνθήκες πλήρους ανεξαρτησίας.

«Δεν αναμειγνύομαι στα προσωπικά μου [οικονομικά], έχουμε αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζονται τα χρήματά μου», είπε. «Έχω βγάλει πολλά χρήματα πριν γίνω πρόεδρος, και αυτοί επενδύουν τα χρήματά μου, ενώ εγώ δεν επικοινωνώ μαζί τους.»

5. Η συμφωνία για το «Home Alone»

Ο Τραμπ λαμβάνει σύνταξη από το Screen Actors Guild μετά την εμφάνισή του στο «Home Alone 2»

Ο πρόεδρος λαμβάνει δύο συντάξεις από το SAG-AFTRA, το συνδικάτο των Αμερικανών ηθοποιών κινηματογράφου και τηλεόρασης. Πέρυσι, οι συντάξεις αυτές του απέφεραν συνολικά 86.532 δολάρια.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε σε ταινίες όπως το «Home Alone 2: Lost in New York», όπου ο μικρός ήρωας Κέβιν ΜακΚάλιστερ – τον οποίο υποδύθηκε ο Μακόλεϊ Κάλκιν – συναντά τυχαία τον επιχειρηματία στο λόμπι του ξενοδοχείου «Plaza».



Στα τηλεοπτικά του επιτεύγματα περιλαμβάνονται η παρουσίαση της αμερικανικής έκδοσης του «The Apprentice» και μια σύντομη εμφάνιση στη σειρά «Fresh Prince of Bel-Air». Διαθέτει δύο συντάξεις, καθώς αυτές χρονολογούνται πριν από τη συγχώνευση της SAG, του συνδικάτου των ηθοποιών του κινηματογράφου, και της AFTRA, του συνδικάτου των τηλεοπτικών ηθοποιών, το 2012.

Αποχώρησε από το συνδικάτο το 2021, αφού αυτό ξεκίνησε έρευνα για τον ρόλο του στις ταραχές στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ. Αναμενόταν ότι θα είχε αποβληθεί από τον οργανισμό. Η σύνταξή του δεν επηρεάστηκε.

6. Αποζημιώσεις από ΜΜΕ

Οι διάφορες αγωγές του Τραμπ κατά εταιρειών μέσων ενημέρωσης του απέφεραν 86,5 εκατ. δολάρια πέρυσι.

Η μεγαλύτερη αποζημίωση προήλθε από τη Meta, ιδιοκτήτρια του Facebook και του Instagram. Από τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν προκύπτει ότι η εταιρεία κατέβαλε στον πρόεδρο 24,5 εκατ. δολάρια για τον διακανονισμό μιας αγωγής σχετικά με την αναστολή των λογαριασμών του Τραμπ μετά τις ταραχές στην Ουάσιγκτον στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Οι αγωγές κατά της Paramount, ιδιοκτήτριας του ειδησεογραφικού καναλιού CBS, και της ABC News οδήγησαν σε αποζημιώσεις ύψους 16 εκατ. δολαρίων η καθεμία.

Σύμφωνα με τη δημοσιοποίηση, τα καθαρά έσοδα από τις αγωγές θα διατεθούν στην προεδρική βιβλιοθήκη του Τραμπ.

Ο Τραμπ έλαβε επίσης 22 εκατ. δολάρια από το YouTube για τον διακανονισμό μιας υπόθεσης που είχε ασκήσει σχετικά με την αναστολή του λογαριασμού του στην εν λόγω πλατφόρμα μετά τις ταραχές του 2021.

Τα χρήματα αυτά θα δοθούν στο καταπίστευμα που διαχειρίζεται το National Mall στην Ουάσιγκτον.

Υπήρξε επίσης πληρωμή ύψους 8 εκατομμυρίων δολαρίων προς τον Τραμπ από τον Τζακ Ντόρσι, τον συνιδρυτή του Twitter (νυν X μετά την εξαγορά του από τον Έλον Μασκ) αφού ο πρόεδρος είχε αποκλειστεί από την πλατφόρμα μετά τις ταραχές.

Τα έγγραφα δεν αναφέρουν για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα.

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