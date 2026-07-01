Αστρονομικά κέρδη από κρυπτονομίσματα για τον Τραμπ: Πάνω από $1,4 δισ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε την ετήσια οικονομική δήλωση για το 2025 στο Γραφείο Κυβερνητικής Δεοντολογίας των ΗΠΑ, αποκαλύπτοντας τεράστια κέρδη από ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Αστρονομικά κέρδη από κρυπτονομίσματα για τον Τραμπ: Πάνω από $1,4 δισ.
FR159526 AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα κρυπτονομίσματα αναδεικνύονται πλέον στην κύρια πηγή πλούτου για τον Ντόναλντ Τραμπ, ξεπερνώντας τις παραδοσιακές δραστηριότητές του στα ακίνητα, σύμφωνα με την επίσημη οικονομική δήλωση των 927 σελίδων που κατατέθηκε την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ίδια ώρα που οι επικριτές του επισημαίνουν ότι η αγορά των digital assets ευνοήθηκε άμεσα από τις πολιτικές που εφάρμοσε ο ίδιος μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο το 2025.

Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων, οι εταιρείες του Αμερικανού προέδρου εισέπραξαν σχεδόν 800 εκατομμύρια δολάρια από τη World Liberty Financial, μια πλατφόρμα που ίδρυσε μαζί με τους γιους του. Από το ποσό αυτό, περισσότερα από 520 εκατομμύρια δολάρια προήλθαν από πωλήσεις ψηφιακών νομισμάτων και 250 εκατομμύρια δολάρια από τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων της επιχείρησης. Κι όμως, αυτό δεν ήταν το μόνο κανάλι εσόδων, καθώς ο Τραμπ πρόσθεσε επιπλέον 635 εκατομμύρια δολάρια στα ταμεία του από τις πωλήσεις του δικού του Trump meme coin.

Η εκτίναξη των κερδών και οι αντιδράσεις

Η σύγκριση με το προηγούμενο έτος δείχνει μια γεωμετρική πρόοδο, αφού στην αντίστοιχη περσινή δήλωση τα έσοδα από τη World Liberty Financial δεν ξεπερνούσαν τα 57,35 εκατομμύρια δολάρια. Το πρακτορείο Reuters υπολόγισε πρόσφατα ότι η προεδρική οικογένεια έχει αποκομίσει συνολικά τουλάχιστον 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια από εγχειρήματα που σχετίζονται με την αγορά κρυπτογράφησης από τη στιγμή που ανέλαβε εκ νέου τα καθήκοντά της.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, απέρριψε κάθε υπόνοια για σύγκρουση συμφερόντων, δηλώνοντας ότι ο πρόεδρος έκανε τις ΗΠΑ την πρωτεύουσα των crypto μέσω εκτελεστικών διαταγμάτων, ενεργώντας πάντα προς το συμφέρον του αμερικανικού λαού.

Από την άλλη πλευρά, ο Ντον Φοξ, πρώην επικεφαλής του ομοσπονδιακού γραφείου δεοντολογίας, υπογράμμισε ότι αν και οι πρόεδροι εξαιρούνται νομικά από τους κανόνες περί σύγκρουσης συμφερόντων, οι παραδοσιακές ηθικές νόρμες έχουν πλέον καταλυθεί πλήρως, καθιστώντας αναγκαία τη νομοθετική μεταρρύθμιση.

Γκολφ, ακίνητα και ξένα συμβόλαια

Παρά την κυριαρχία των ψηφιακών assets, οι παραδοσιακές επιχειρήσεις του Τραμπ κατέγραψαν επίσης κέρδη. Τα έσοδα από τα θέρετρα και τα γήπεδα γκολφ παρουσίασαν άνοδο 15%, αγγίζοντας τα 500 εκατομμύρια δολάρια για το 2025.

Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε σε κλαμπ όπου ο πρόεδρος περνά τον περισσότερο χρόνο του, όπως το Mar-a-Lago στη Φλόριντα, το οποίο είδε τον τζίρο του να εκτινάσσεται στα 77 εκατομμύρια δολάρια από 50 εκατομμύρια το 2024.

Αντίθετα, η εμπορική του δραστηριότητα στα ακίνητα, όπως το Trump Tower στη Νέα Υόρκη, παρέμεινε σταθερή ή και ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Παράλληλα, η δήλωση περιλαμβάνει 80 εκατομμύρια δολάρια από δικαστικούς συμβιβασμούς με εταιρείες ΜΜΕ και 52 εκατομμύρια δολάρια από την παραχώρηση του ονόματός του σε κατασκευαστές ακινήτων στο εξωτερικό, κυρίως στη Μέση Ανατολή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live - Αγγλία - Κονγκό 0-1: Ο Σιπένγκα τιμωρεί τα «Τρία Λιοντάρια»

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Αστρονομικά κέρδη από κρυπτονομίσματα για τον Τραμπ: Πάνω από $1,4 δισ. - $80 εκατ. από συμβιβασμούς με ΜΜΕ

19:13ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι 57 κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις - Ποινές φυλάκισης έως τρία έτη

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Τρία γνώριμα πρόσωπα στο «μικροσκόπιο» των Αρχών 

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Επείγουσα διακομιδή 4χρονου από την Κέρκυρα στα Γιάννενα - Επιχείρηση σωτηρίας Λιμενικού και ΕΚΑΒ

18:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για εμπρηστικές επιθέσεις σε στελέχη της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη: «Καμία ανοχή στη βία»

18:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για νέα ψηφοδέλτια ΝΔ: Όσα στελέχη της αυτοδιοίκησης θέλουν να πολιτευτούν να παραιτηθούν τον επόμενο μήνα

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Αεροδιακομιδή ασθενους από πλοιο με ελικόπτερο Super Puma - Βίντεο

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει στην Πατρών–Πύργου - Εικόνες

18:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για την τριπλή επίθεση σε στελέχη της ΝΔ

18:26ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στο νέο υπερπολυτελές Air Force One του Τραμπ – Βίντεο και φωτογραφίες

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο μυστηριώδης «Green Boots» του Έβερεστ ταυτοποιήθηκε μέσω DNA έπειτα από 30 χρόνια

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ολοσχερής καταστροφή σε καλλιέργειες από ισχυρή χαλαζόπτωση στο Αχλαδοχώρι - Βίντεο

18:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε αναμένονται οι πληρωμές

18:03ΚΟΣΜΟΣ

«Χωρίς εγκέφαλο, καρδιά, πνεύμονες...»: Θάνατος μυστήριο ναυτικού στη Βενεζουέλα, έλειπαν όργανά του

17:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο Αθήνων: Άνοδος κόντρα στην Ευρώπη - Ποιες μετοχές κατέγραψαν τα μεγαλύτερα κέρδη

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Υπέκυψε στα τραύματά του ο 55χρονος μοτοσικλετιστής - Είχε εγκαύματα στο 90% του σώματος

17:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η σύγχρονη νευροεπιστήμη δικαιώνει τον Φρόιντ: Τι είχε πει πριν από 130 χρόνια για τον εγκέφαλο που τώρα επιβεβαιώνεται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:03ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη

08:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα είναι Ιούλιος και Αύγουστος για την Ελλάδα - Η πρόγνωση ECMWF, DWD και Met Office

16:39ΚΟΣΜΟΣ

Κόκκινα τριαντάφυλλα και 20 λεπτά μπροστά από το φέρετρο: Ο Πούτιν αποχαιρετά τον Σεργκέι Ιβανόφ

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Ο μηχανικός είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο - Το μήνυμα που έστειλε - «Έχουν διαρροή»

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Εμμονικός γαμπρός με την κουνιάδα του για 10 χρόνια: Τη στραγγάλισε και τη βίασε ενώ έλειπε η αδελφή της

17:17ΚΑΙΡΟΣ

Το φετινό super El Niño θα ξεπεράσει 1982, το 1997 και το 2015; Τι ισχύει για την Ελλάδα

18:03ΚΟΣΜΟΣ

«Χωρίς εγκέφαλο, καρδιά, πνεύμονες...»: Θάνατος μυστήριο ναυτικού στη Βενεζουέλα, έλειπαν όργανά του

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Φωτογραφία-ντοκουμέντο - Η πολυκατοικία είχε ξεκινήσει να παίρνει κλίση από την προηγούμενη

16:22LIFESTYLE

«Grand Hotel» και «Παιχνίδια εκδίκησης»: Φινάλε για τις σειρές του ΑΝΤ1

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Φθιώτιδα: «Οι φλόγες είναι 100 μέτρα από τα σπίτια, εκκενώνονται οικισμοί», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Μονακό: Αυτή είναι η ερωμένη του Ουκρανού ολιγάρχη - Ακρωτηριάστηκε μετά από έκρηξη βόμβας

09:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει διήμερο με επικίνδυνες καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης

13:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα ταξίδεψε στην Ινδία και κόλλησε θανατηφόρα λοίμωξη - Βρέθηκαν 38 παράσιτα στον εγκέφαλο της

13:14ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι ο Ιούλιος - Τι αναφέρει η λαϊκή πρόγνωση καιρού

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Υπέκυψε στα τραύματά του ο 55χρονος μοτοσικλετιστής - Είχε εγκαύματα στο 90% του σώματος

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέθανα: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής στον Άγιο Γεώργιο - SMS από το 112

04:02ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Μιχάλης Μόσιος, ο θρυλικός «Ταμτάκος» του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Φθιώτιδα: Εκκενώθηκαν τα χωριά Σφάκα, Ζέλι και Κατάλυμα - Μπαράζ μηνυμάτων 112

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ