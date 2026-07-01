Αστρονομικά κέρδη από κρυπτονομίσματα για τον Τραμπ: Πάνω από $1,4 δισ.

Τα κρυπτονομίσματα αναδεικνύονται πλέον στην κύρια πηγή πλούτου για τον Ντόναλντ Τραμπ, ξεπερνώντας τις παραδοσιακές δραστηριότητές του στα ακίνητα, σύμφωνα με την επίσημη οικονομική δήλωση των 927 σελίδων που κατατέθηκε την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ίδια ώρα που οι επικριτές του επισημαίνουν ότι η αγορά των digital assets ευνοήθηκε άμεσα από τις πολιτικές που εφάρμοσε ο ίδιος μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο το 2025.

Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων, οι εταιρείες του Αμερικανού προέδρου εισέπραξαν σχεδόν 800 εκατομμύρια δολάρια από τη World Liberty Financial, μια πλατφόρμα που ίδρυσε μαζί με τους γιους του. Από το ποσό αυτό, περισσότερα από 520 εκατομμύρια δολάρια προήλθαν από πωλήσεις ψηφιακών νομισμάτων και 250 εκατομμύρια δολάρια από τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων της επιχείρησης. Κι όμως, αυτό δεν ήταν το μόνο κανάλι εσόδων, καθώς ο Τραμπ πρόσθεσε επιπλέον 635 εκατομμύρια δολάρια στα ταμεία του από τις πωλήσεις του δικού του Trump meme coin.

Η εκτίναξη των κερδών και οι αντιδράσεις

Η σύγκριση με το προηγούμενο έτος δείχνει μια γεωμετρική πρόοδο, αφού στην αντίστοιχη περσινή δήλωση τα έσοδα από τη World Liberty Financial δεν ξεπερνούσαν τα 57,35 εκατομμύρια δολάρια. Το πρακτορείο Reuters υπολόγισε πρόσφατα ότι η προεδρική οικογένεια έχει αποκομίσει συνολικά τουλάχιστον 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια από εγχειρήματα που σχετίζονται με την αγορά κρυπτογράφησης από τη στιγμή που ανέλαβε εκ νέου τα καθήκοντά της.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, απέρριψε κάθε υπόνοια για σύγκρουση συμφερόντων, δηλώνοντας ότι ο πρόεδρος έκανε τις ΗΠΑ την πρωτεύουσα των crypto μέσω εκτελεστικών διαταγμάτων, ενεργώντας πάντα προς το συμφέρον του αμερικανικού λαού.

Από την άλλη πλευρά, ο Ντον Φοξ, πρώην επικεφαλής του ομοσπονδιακού γραφείου δεοντολογίας, υπογράμμισε ότι αν και οι πρόεδροι εξαιρούνται νομικά από τους κανόνες περί σύγκρουσης συμφερόντων, οι παραδοσιακές ηθικές νόρμες έχουν πλέον καταλυθεί πλήρως, καθιστώντας αναγκαία τη νομοθετική μεταρρύθμιση.

Γκολφ, ακίνητα και ξένα συμβόλαια

Παρά την κυριαρχία των ψηφιακών assets, οι παραδοσιακές επιχειρήσεις του Τραμπ κατέγραψαν επίσης κέρδη. Τα έσοδα από τα θέρετρα και τα γήπεδα γκολφ παρουσίασαν άνοδο 15%, αγγίζοντας τα 500 εκατομμύρια δολάρια για το 2025.

Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε σε κλαμπ όπου ο πρόεδρος περνά τον περισσότερο χρόνο του, όπως το Mar-a-Lago στη Φλόριντα, το οποίο είδε τον τζίρο του να εκτινάσσεται στα 77 εκατομμύρια δολάρια από 50 εκατομμύρια το 2024.

Αντίθετα, η εμπορική του δραστηριότητα στα ακίνητα, όπως το Trump Tower στη Νέα Υόρκη, παρέμεινε σταθερή ή και ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Παράλληλα, η δήλωση περιλαμβάνει 80 εκατομμύρια δολάρια από δικαστικούς συμβιβασμούς με εταιρείες ΜΜΕ και 52 εκατομμύρια δολάρια από την παραχώρηση του ονόματός του σε κατασκευαστές ακινήτων στο εξωτερικό, κυρίως στη Μέση Ανατολή.

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