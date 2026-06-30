Οι κοσμηματοπώλες της Αμβέρσας χάρισαν στον Τραμπ ένα μοναδικό δαχτυλίδι με 321 διαμάντια

Snapshot Η βελγική βιομηχανία διαμαντιών δώρισε στον Ντόναλντ Τραμπ ένα μοναδικό δαχτυλίδι με 321 φυσικά διαμάντια και 75 άλλους πολύτιμους λίθους για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Το δαχτυλίδι κατασκευάστηκε από χρυσό 18 καρατίων και σχεδιάστηκε με έμπνευση από τα δαχτυλίδια πρωταθλήματος Super Bowl.

Η παράδοση του δώρου έγινε στις Βρυξέλλες προς τον Πρέσβη των ΗΠΑ για μετέπειτα παράδοση στον Τραμπ, ο οποίος απάντησε με βιντεοσκοπημένο μήνυμα ευγνωμοσύνης.

Η ενέργεια αυτή στοχεύει στην ανάδειξη της μοναδικότητας των φυσικών διαμαντιών και την ενίσχυση της βελγικής εξαγωγικής θέσης στην αμερικανική αγορά.

Οι Βέλγοι κατασκευαστές διαμαντιών αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό από συνθετικά διαμάντια, γεγονός που καθιστά σημαντική την προώθηση φυσικών πολύτιμων λίθων. Snapshot powered by AI

Με αφορμή τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ, η βελγική βιομηχανία διαμαντιών παρουσίασε ένα συμβολικό δώρο στον Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως ανέφερε ο οργανισμός Antwerp World Diamond Centre (AWDC) στο επίσημο δελτίο τύπου του, οι κοσμηματοπώλες της Αμβέρσας δημιούργησαν ένα μοναδικό τεράστιο δαχτυλίδι.

Η πανηγυρική τελετή παράδοσης των κοσμημάτων πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων, όπου το δώρο παρουσιάστηκε στον Πρέσβη των ΗΠΑ στο Βέλγιο Bill White για μεταγενέστερη παράδοση στον παραλήπτη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη στείλει ένα απαντητικό βιντεοσκοπημένο μήνυμα με λόγια ευγνωμοσύνης προς τη βελγική πλευρά.

Donald Trump made a brief appearance via video link at the Cinquantenaire event, and received a special gift from the Antwerp diamond industry. https://t.co/ksLWlAgA6X — The Brussels Times (@BrusselsTimes) June 29, 2026

Το αποκλειστικό κόσμημα δημιουργήθηκε από τον διάσημο κοσμηματοπώλη της Αμβέρσας David Gottlieb και έχει πιστοποιηθεί αυστηρά από το έγκριτο εργαστήριο HRD Antwerp.

Σύμφωνα με τον διεθνή εξειδικευμένο οργανισμό GJEPC India, το δαχτυλίδι είναι κατασκευασμένο από χρυσό 18 καρατίων.

Ο σχεδιασμός των κοσμημάτων είναι εμπνευσμένος από τεράστια δαχτυλίδια πρωταθλήματος, τα οποία παραδοσιακά απονέμονται στους νικητές του Super Bowl - του τελικού του National Football League στο αμερικανικό ποδόσφαιρο.

Για το ένθετο, οι τεχνίτες χρησιμοποίησαν 321 φυσικά διαμάντια και 75 άλλους πολύτιμους λίθους.

Η επιλογή ενός δώρου με έμφαση στη φυσική προέλευση των λίθων είναι σημαντική οικονομικά.

Οι ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά φυσικών διαμαντιών στον κόσμο εδώ και δεκαετίες.

Τα τελευταία χρόνια, οι Bέλγοι κατασκευαστές έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν επιθετικό ανταγωνισμό από παραγωγούς τεχνητά καλλιεργημένων, συνθετικών διαμαντιών.

Με αυτή την ενέργεια, η AWDC αναμένει να επιστήσει την προσοχή στη μοναδικότητα και τα περιορισμένα φυσικά αποθέματα πολύτιμων λίθων, ενισχύοντας την εξαγωγική της θέση στην αμερικανική αγορά.