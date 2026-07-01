Wall Street Journal: Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων πλήρους κλίμακας κατά του Ιράν

Ορισμένοι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν την επιλογή αυτή ως «ολοκλήρωση του έργου».

Μάνος Χατζηγιάννης

Wall Street Journal: Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων πλήρους κλίμακας κατά του Ιράν
The White House
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέτασε το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει τις διαπραγματεύσεις και να επιστρέψει σε επιθέσεις πλήρους κλίμακας κατά του Ιράν, αλλά αποφάσισε να συνεχίσει τις διπλωματικές συνομιλίες προς το παρόν.
  • Ο Τραμπ είχε συζητήσεις με τον υπουργό Πολέμου και τον πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου σχετικά με πιθανές νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, με ορισμένους αξιωματούχους να χαρακτηρίζουν αυτή την επιλογή ως «ολοκλήρωση του έργου».
  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πιστεύει ότι νέος γύρος επιθέσεων θα μπορούσε να αποδυναμώσει τις πιθανότητες κατάργησης του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και να εκτροχιάσει τη διπλωματία.
  • Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι είναι πιθανή μια τρίτη σύγκρουση με το Ιράν «αν χρειαστεί» και επανέλαβε τη δέσμευση να μην επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα όσο παραμένει στην εξουσία.
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέτασε το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και να επιστρέψει σε επιθέσεις πλήρους κλίμακας, αλλά αποφάσισε προς το παρόν να συνεχίσει τις διπλωματικές συνομιλίες, σύμφωνα με την Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους που είναι ενήμεροι για τις συζητήσεις.

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο Τραμπ είχε πραγματοποιήσει τις τελευταίες ημέρες αρκετές συνομιλίες με τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και τον πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Στρατηγό Νταν Κέιν, σχετικά με το αν θα πρέπει να πραγματοποιηθούν περισσότερες επιθέσεις κατά του Ιράν.
Ορισμένοι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν την επιλογή αυτή ως «ολοκλήρωση του έργου».

Ο Τραμπ δεν έχει λάβει τελική απόφαση, αλλά έχει δηλώσει στους συνεργάτες του ότι πιστεύει ότι ένας ακόμη γύρος πλήρους κλίμακας επιθέσεων θα μπορούσε να εκτροχιάσει τη διπλωματία και να αποδυναμώσει τις πιθανότητες της Ουάσιγκτον να καταργήσει τελικά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Στο ίδιο μήκος κύματος και το Νετανιάχου

Από την πλευρά του ο Νετανιάχου δηλώνει ότι είναι πιθανή μια τρίτη σύγκρουση με το Ιράν «αν χρειαστεί».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι είναι πιθανή μια τρίτη σύγκρουση με το Ιράν «αν χρειαστεί», μετά τους πολέμους του Ιουνίου του 2025 και των αρχών του τρέχοντος έτους, όπως ανέφερε την Τετάρτη η εφημερίδα «The Times of Israel», επικαλούμενη τη συνέντευξή του στο Κανάλι 14.

Όταν ρωτήθηκε αν το Ισραήλ θα μπορούσε να αντιμετωπίσει έναν ακόμη γύρο συγκρούσεων με το Ιράν, ο Νετανιάχου επανέλαβε επίσης τη δέσμευσή του ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα όσο παραμένει στην εξουσία.
«Όσο είμαι πρωθυπουργός, το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα», είπε.

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