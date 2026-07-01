Ιράν: Χωρίς τήρηση του μνημονίου, δεν θα υπάρξουν νέες συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για διάλογο, αλλά προειδοποιεί ότι δεν θα δεχθεί υποχωρήσεις στα κυριαρχικά της δικαιώματα στα Στενά του Ορμούζ.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ιράν: Χωρίς τήρηση του μνημονίου, δεν θα υπάρξουν νέες συνομιλίες με τις ΗΠΑ
Pakistan Prime Minister Office
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Ιράν δεν θα ξεκινήσει νέες συνομιλίες με τις ΗΠΑ χωρίς την πλήρη εφαρμογή του μνημονίου συνεννόησης.
  • Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για διάλογο αλλά δεν θα υποχωρήσει στα κυριαρχικά της δικαιώματα στα Στενά του Ορμούζ.
  • Η ελεύθερη διέλευση πλοίων από τα Στενά ισχύει για 60 ημέρες μετά την υπογραφή του μνημονίου.
  • Από τις 17 Ιουνίου, το Ιράν έχει εξαγάγει πάνω από 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ενώ πριν δεν είχε καταφέρει να εξάγει ούτε ένα.
  • Οι ΗΠΑ έχουν άρει τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στο Ιράν μετά την υπογραφή της συμφωνίας.
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Το Ιράν δεν θα προχωρήσει σε νέες διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για μια οριστική συμφωνία τερματισμού του πολέμου, εάν δεν εφαρμοστούν όσα προβλέπει το μνημόνιο συνεννόησης που υπεγράφη μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Τη θέση αυτή διατύπωσε ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής και πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ.

«Επιδιώκουμε τον διάλογο, αλλά παραμένουμε πάντοτε έτοιμοι για πόλεμο», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας ότι η ιρανική πλευρά δεν πρόκειται να κάνει συμβιβασμούς σε ζητήματα που αφορούν τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Γκαλιμπάφ επανέλαβε ότι η ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα Στενά ισχύει για διάστημα 60 ημερών από την υπογραφή του μνημονίου, όπως προβλέπει το κείμενο της συμφωνίας.

Αναφέρθηκε επίσης στην άρση του ναυτικού αποκλεισμού που είχαν επιβάλει οι ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι από την υπογραφή του μνημονίου στις 17 Ιουνίου το Ιράν έχει εξαγάγει περισσότερα από 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.

Κατά τον ίδιο, στις προηγούμενες 50 έως 60 ημέρες η χώρα δεν είχε καταφέρει να εξαγάγει ούτε ένα βαρέλι.

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