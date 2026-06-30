Πεζεσκιάν: Το Ιράν θα τηρήσει τις δεσμεύσεις του, εφόσον το πράξουν και οι ΗΠΑ

Snapshot Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν θα τηρήσει τις δεσμεύσεις του εφόσον οι ΗΠΑ τηρήσουν τις δικές τους υποχρεώσεις στη συμφωνία.

Η τήρηση της συμφωνίας εξαρτάται από την αμοιβαία κατανόηση και την εφαρμογή των συμφωνηθέντων και από τις δύο πλευρές.

Ο Πεζεσκιάν τόνισε ότι οι αποφάσεις της Τεχεράνης θα βασιστούν στον ορθολογισμό και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα αντιδράσει «αποφασιστικά και χωρίς φόβο» σε πολεμοχαρείς δηλώσεις και αβάσιμες απειλές. Snapshot powered by AI

Το Ιράν θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπό την προϋπόθεση ότι και η Ουάσιγκτον θα τηρήσει από την πλευρά της όσα έχουν συμφωνηθεί, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν.

«Η αμοιβαία κατανόηση είναι υπόθεση δύο πλευρών. Εάν η αμερικανική πλευρά τηρήσει τη συμφωνία, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις δεσμεύσεις μας», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Ο Ιρανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στις απειλές που, όπως υποστήριξε, διατυπώνονται εναντίον της Τεχεράνης, τονίζοντας ότι η στάση της χώρας του θα βασιστεί στον ορθολογισμό και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια κατά τη λήψη αποφάσεων.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το Ιράν θα αντιδράσει «αποφασιστικά και χωρίς φόβο» εάν χρειαστεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι σε πολεμοχαρείς δηλώσεις και αβάσιμες απειλές.