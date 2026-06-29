Ιράν: Αντιπροσωπεία θα βρίσκεται στο Κατάρ αλλά όχι για συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Snapshot Το Ιράν επιβεβαιώνει ότι δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες με τις ΗΠΑ τις προσεχείς ημέρες.

Ιρανική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το Κατάρ αυτήν την εβδομάδα, χωρίς σύνδεση με αμερικανική παρουσία στη Ντόχα.

Η Τεχεράνη δεν ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ λόγω της ανάγκης εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης (MoU).

Δεν έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις μεταξύ ιρανικών και αμερικανικών τεχνικών ομάδων στο Κατάρ αυτήν την εβδομάδα.

Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου για συνάντηση με το Ιράν στη Ντόχα δεν επιβεβαιώνεται από το Ιράν. Snapshot powered by AI

Δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον τις προσεχείς ημέρες, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Ανέφερε πως ιρανική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το Κατάρ αυτήν την εβδομάδα, αλλά διευκρίνισε πως η επίσκεψη αυτή δεν συνδέεται με την παρουσία αμερικανών αξιωματούχων στην Ντόχα.

Το Ιράν δεν έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, καθώς η διεξαγωγή τους προϋποθέτει την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης (MoU), ζήτημα που είναι υψίστης σημασίας για την Τεχεράνη, συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Και ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, δήλωσε ότι δεν έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους από «τεχνικές ομάδες» στο Κατάρ αυτή την εβδομάδα.

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με το Ιράν στην πρωτεύουσα του Κατάρ, μετά από αίτημα της Τεχεράνης για συνομιλίες.

«Το Ιράν ζήτησε συνάντηση. Θα πραγματοποιηθεί αύριο στη Ντόχα», έγραψε ο Τραμπστο Truth Social.