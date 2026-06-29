Διαψεύδει το Ιράν τη συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους αυτή την εβδομάδα

Snapshot Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει προγραμματιστεί συνάντηση με αμερικανικές ομάδες εργασίας αυτή την εβδομάδα στο Κατάρ.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν χαρακτήρισε τις πληροφορίες για τη συνάντηση ως εσφαλμένες και ανέφερε ότι δεν υπάρχει προγραμματισμός για τεχνικές συνομιλίες.

Οι διαβουλεύσεις μεταξύ Ιράν και Κατάρ συνεχίζονται κανονικά, αλλά η ημερομηνία και το μέρος για τις τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν συμφωνηθεί.

Πηγές του Reuters ανέφεραν προηγουμένως πιθανή συνάντηση στη Ντόχα για το Στενό του Ορμούζ και την αποκλιμάκωση των εντάσεων μετά τις πρόσφατες επιθέσεις.

Οι διαπραγματεύσεις για την εφαρμογή μιας ενδιάμεσης ειρηνευτικής συμφωνίας βρίσκονται σε εξέλιξη μέσω ενδιάμεσων χωρών. Snapshot powered by AI

Καμία συνάντηση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες «δεν έχει προβλεφθεί αυτή την εβδομάδα» στο Κατάρ, δήλωσε σήμερα η ιρανική διπλωματία, διαψεύδοντας τις αναφορές αμερικανικών ΜΜΕ.

Νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα, ειδησεογραφικά πρακτορεία έκαναν λόγο για επικείμενη συνάντηση μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ την Τρίτη στη Ντόχα, μετά τις αμοιβαίες επιθέσεις σε υποδομές το Σάββατο και την Κυριακή. Σύμφωνα με το Reuters, η συνάντηση είχε προγραμματιστεί για να συζητηθεί θέμα διαχείρισης του Στενού του Ορμούζ.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Ιράν Καζέμ Γαριμπαμπαντί, δήλωσε σήμερα στην κρατική τηλεόραση ότι δεν έχει προβλεφθεί «καμία τεχνική συνάντηση ομάδων εργασίας για αυτή την εβδομάδα». Πρόσθεσε ότι πρόκειται για «εσφαλμένες πληροφορίες».

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ο Γαριμπαμπαντί ανέφερε πως: «Παρόλο που οι διαβουλεύσεις με το Κατάρ -συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της εφαρμογής των δεσμεύσεων των ΗΠΑ- συνεχίζονται κανονικά, η είδηση ​​από ορισμένα μέσα ενημέρωσης ότι τεχνικές συνομιλίες από τις ομάδες εργασίας θα πραγματοποιηθούν στη Ντόχα δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί».

Πρόσθεσε πως ο πρώτος γύρος των τεχνικών ομιλιών από τις ομάδες εργασίας θα πραγματοποιηθεί «όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις και αφού επιτευχθεί συμφωνία για την ημερομηνία και την τοποθεσία».

«Οι διαβουλεύσεις σχετικά με αυτό το θέμα συνεχίζονται μέσω των ενδιάμεσων χωρών», καταλήγει.

Reuters: Συναντήσεις για το στενό του Ορμούζ και την αποκλιμάκωση των εντάσεων

Νωρίτερα το Reuters επικαλέστηκε πηγή με γνώση των συνομιλιών αναφέροντας πως οι τεχνικές ομάδες των δύο κρατών αναμένεται να συναντηθούν τις επόμενες μέρες για την εφαρμογή μιας ενδιάμεσης ειρηνευτικής συμφωνίας, μετά τις επιθέσεις του Σαββατοκύριακου.

Παράλληλα, σύμφωνα με ανώτερη πηγή του Ιράν, αναφέρθηκε ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση την Τρίτη στη Ντόχα με θέμα τη διαχείριση του Στενού του Ορμούζ και την αποκλιμάκωση των εντάσεων.

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