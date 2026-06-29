Reuters: Τεχνικές ομάδες του Ιράν και των ΗΠΑ θα συναντηθούν στη Ντόχα τις επόμενες ημέρες

Snapshot Τεχνικές ομάδες του Ιράν και των ΗΠΑ θα συναντηθούν στη Ντόχα σύντομα για την εφαρμογή μνημονίου κατανόησης.

Μεσολαβητές έχουν δημιουργήσει κανάλια επικοινωνίας για την αποκλιμάκωση πιθανών περιστατικών.

Το Ιράν και το Ομάν πραγματοποίησαν την πρώτη συνεδρίαση κοινής επιτροπής για τη διαχείριση του Στενού του Ορμούζ στη Μουσκάτ.

Οι δύο χώρες συμφώνησαν να συνεχίσουν τον διάλογο για τη μελλοντική διαχείριση της ναυσιπλοΐας, τις υπηρεσίες και τα κόστη στο Στενό, χωρίς ρητή αναφορά σε διόδια.

Στις συνομιλίες συμμετείχαν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από το Ιράν και το Ομάν, συμπεριλαμβανομένων υπουργών Εξωτερικών και ηγετών. Snapshot powered by AI

Οι τεχνικές ομάδες του Ιράν και των ΗΠΑ, που εργάζονται για την εφαρμογή ενός μνημονίου κατανόησης, αναμένεται να συναντηθούν στη Ντόχα τις επόμενες ημέρες, ανέφερε το Reuters σήμερα, επικαλούμενο πηγή με γνώση των συνομιλιών.

Οι μεσολαβητές έχουν δημιουργήσει κανάλια επικοινωνίας για την αποκλιμάκωση τυχόν περιστατικών, πρόσθεσε η πηγή.

Ιράν - Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ

Στο μεταξύ το Ιράν και το Ομάν πραγματοποίησαν την πρώτη συνεδρίαση μιας κοινής επιτροπής για τα Στενά του Ορμούζ στη Μουσκάτ, με αντικείμενο τη συζήτηση τρεχόντων ζητημάτων που αφορούν το στενό θαλάσσιο πέρασμα και τη μελλοντική διαχείρισή του, δήλωσε τη Δευτέρα Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών.

Σε δήλωση στην αμερικανική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ο Καζέμ Γαριμπαμπαντί, υφυπουργός Εξωτερικών για νομικές και διεθνείς υποθέσεις, ανέφερε ότι η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατά την επίσκεψή του στη Μουσκάτ, μαζί με τον Αμπντουλαζίζ Αλ-Χινάι, πρέσβη στο Υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν.

Ο Γαριμπαμπαντί δήλωσε ότι αντάλλαξαν απόψεις για τα κυριαρχικά δικαιώματα των χωρών που είναι στις ακτές του Κόλπου καθώς και για τη μελλοντική διαχείριση του Στενού με βάση την προσωρινή συμφωνία που υπεγράφη αυτό τον μήνα από την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες είχαν πραγματοποιηθεί τεχνικές διαβουλεύσεις στην Ελβετία στο πλαίσιο της ευρύτερης διαδικασίας διαπραγματεύσεων Ιράν–ΗΠΑ, με στόχο τη διαμόρφωση πλαισίου για μια τελική συμφωνία, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται πλέον σε επόμενο θεσμικό επίπεδο υπό την εποπτεία του αρμόδιου οργάνου διαμεσολάβησης.

Το Ομάν και το Ιράν δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν τον διάλογο μέσω μιας κοινής ομάδας εργασίας μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών τους, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τη μελλοντική διαχείριση της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, τις υπηρεσίες που θα παρέχονται και τα σχετικά κόστη. Δήλωσαν επίσης ότι θα διαβουλεύονται με τα παράκτια κράτη της περιοχής και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η δήλωση αποφεύγει να αναφέρει ρητά ότι το Ιράν θα επιβάλει διόδια. Δεν χρησιμοποιεί τη λέξη «διόδια». Ωστόσο, οι αναφορές σε υπηρεσίες και κόστη αφήνουν περιθώριο για ερμηνείες σχετικά με το πού τελειώνει ένα τέλος διοδίων και πού αρχίζει μια χρέωση ναυτιλιακών υπηρεσιών, ένα μηχανισμός ασφάλισης, ένα τέλος ασφάλειας ή ένα διοικητικό κόστος.

Στις συνομιλίες στη Μουσκάτ συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο Σουλτάνος Χαϊθάμ μπιν Ταρίκ του Ομάν και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν Μπαντρ μπιν Χαμάντ Αλ Μπουσαΐντι.

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