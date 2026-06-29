Ιράν: Επαναλαμβάνονται από τη Δευτέρα οι πτήσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ντουμπάι

Snapshot Οι απευθείας πτήσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ντουμπάι επαναλαμβάνονται μετά από εβδομάδες αναστολής λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των ιρανικών επιθέσεων στον Κόλπο.

Η πρώτη πτήση από το διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμ Χομεϊνί προς το Ντουμπάι έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα στις 10:40 τοπική ώρα.

Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι δέχθηκε επανειλημμένες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τις 28 Φεβρουαρίου έως την έναρξη της εκεχειρίας στις 8 Απριλίου.

Τον Μάρτιο καταγράφηκε πτώση 66% στην επιβατική κίνηση του αεροδρομίου του Ντουμπάι σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο.

Η παράλυση των αεροδρομίων του Κόλπου κατά τις πρώτες εβδομάδες της σύγκρουσης προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στις παγκόσμιες αερομεταφορές. Snapshot powered by AI

Οι απευθείας πτήσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ντουμπάι επαναλαμβάνονται τη Δευτέρα, έπειτα από εβδομάδες αναστολής που συνδέθηκε με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τα ιρανικά πλήγματα σε χώρες του Κόλπου.

«Για την ενίσχυση των αεροπορικών συνδέσεων σε δρομολόγια με αυξημένη επιβατική κίνηση, ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να επαναλειτουργήσει η γραμμή Τεχεράνη–Ντουμπάι από το διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμ Χομεϊνί», δήλωσε ο διευθυντής του αεροδρομίου, Ραμίν Κασεφαζάρ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Οι κρατήσεις εισιτηρίων μέσω της ιστοσελίδας της ιρανικής αεροπορικής εταιρείας Sepehran ανοίγουν από το βράδυ της Κυριακής. Η πρώτη πτήση έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσει τη Δευτέρα στις 10:40 τοπική ώρα, δηλαδή στις 10:10 ώρα Ελλάδας.

Στο στόχαστρο το αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, από τις 28 Φεβρουαρίου έως την έναρξη της εκεχειρίας στις 8 Απριλίου, το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι δέχθηκε επανειλημμένες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στόχος έγιναν επίσης αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πολιτικές υποδομές σε χώρες του Κόλπου, από το Κουβέιτ έως το Ομάν. Η Τεχεράνη παρουσίασε τα πλήγματα ως απάντηση στην ισραηλινοαμερικανική επίθεση εναντίον του ιρανικού εδάφους, η οποία άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου.

Κατάρρευση της επιβατικής κίνησης

Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το οποίο πριν από τον πόλεμο ήταν το δεύτερο πιο πολυσύχναστο στον κόσμο μετά την Ατλάντα, κατέγραψε τον Μάρτιο πτώση της επιβατικής κίνησης κατά 66% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Τα μεγάλα αεροδρόμια του Κόλπου, όπως εκείνα του Ντουμπάι, του Άμπου Ντάμπι και της Ντόχα, βασίζουν σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία τους στις μετεπιβιβάσεις επιβατών. Η γεωγραφική τους θέση τα καθιστά κομβικά σημεία για τις αεροπορικές συνδέσεις ανάμεσα στην Ευρώπη, την Ασία, την Ωκεανία και την αμερικανική ήπειρο.

Η σχεδόν πλήρης παράλυση των εγκαταστάσεων αυτών κατά τις πρώτες εβδομάδες της σύγκρουσης προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα και αναστάτωση στις παγκόσμιες αερομεταφορές.