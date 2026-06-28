Axios: ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις και να συναντηθούν την ερχόμενη εβδομάδα

Οι δύο πλευρές προγραμματίζουν να συναντηθούν την Τρίτη στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να συζητήσουν τη διαμάχη τους για τα Στενά του Ορμούζ.

Μιχάλης Παπαδάκος

Axios: ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις και να συναντηθούν την ερχόμενη εβδομάδα
Pool Reuters
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν να σταμασουν τις εκατέρωθεν επιθέ.
  • Οι δύο πλευρές προγραμματίζουν να συναντηθούν την Τρίτη στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να συζητήσουν τη διαμάχη τους για τα Στενά του Ορμούζ.
  • Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών προκλήθηκε από διαφορετικές ερμηνείες του μνημονίου συνεννόησης σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ.
  • Το Ιράν δεν συμμετείχε στις προγραμματισμένες τεχνικές συνομιλίες λόγω των πρόσφατων επιθέσεων και ανεκπλήρωτων όρων του μνημονίου με τις ΗΠΑ.
  • Η συνάντηση της Τρίτης επιβεβαιώθηκε από Αμερικανούς αξιωματούχους και τρίτη πηγή με γνώση της υπόθεσης.
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Οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Axios, καθώς οι δύο πλευρές σχεδιάζουν να συναντηθούν την Τρίτη στην πρωτεύουσα του Κατάρ για να διευθετήσουν τη διαμάχη τους για τα Στενά του Ορμούζ.

Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών πυροδοτήθηκε από αντικρουόμενες ερμηνείες του μνημονίου συνεννόησης (MOU) για τον τερματισμό του πολέμου, ιδίως των όρων του για τα Στενά του Ορμούζ.

Τόσο Αμερικανοί αξιωματούχοι όσο και μια τρίτη πηγή με γνώση επιβεβαίωσαν την προγραμματισμένη συνάντηση της Τρίτης.

Νωρίτερα πάντως, Το Ιράν ενημέρωσε μέσω αξιωματούχου, ότι δεν έλαβε μέρος στις τεχνικές συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα λόγω των πρόσφατων επιθέσεων στη χώρα και ανεκπλήρωτων όρων του μνημονίου συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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