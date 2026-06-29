Ιράν και ΗΠΑ σταματούν «προς το παρόν» τις επιθέσεις – Συνάντηση την Τρίτη στο Κατάρ για το Ορμούζ

Οι δύο πλευρές φέρονται να συμφώνησαν σε προσωρινή αποκλιμάκωση και ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, ενόψει νέων συνομιλιών.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ιράν και ΗΠΑ σταματούν «προς το παρόν» τις επιθέσεις – Συνάντηση την Τρίτη στο Κατάρ για το Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Ιράν και οι ΗΠΑ συμφώνησαν προσωρινά να σταματήσουν τις επιθέσεις και να επιτρέψουν την ελεύθερη διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.
  • Αντιπροσωπείες των δύο χωρών θα συναντηθούν την Τρίτη στο Κατάρ για να συζητήσουν τη διένεξη σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ.
  • Το Ιράν δεσμεύτηκε να επιτρέπει την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων, ενώ οι ΗΠΑ συμφώνησαν στην άρση του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.
  • Η συμφωνία αυτή ακολουθεί ανταλλαγές επιθέσεων και παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός, παρά το προηγούμενο μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ.
  • Παρά την προσωρινή αποκλιμάκωση, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για ενδεχόμενη επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.
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Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να σταματήσουν «προς το παρόν» την ανταλλαγή επιθέσεων, ενώ αντιπροσωπείες των δύο χωρών αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στο Κατάρ, με βασικό θέμα τη διένεξη για τα Στενά του Ορμούζ.

Την πληροφορία μετέδωσε ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος αξιωματούχους της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Παρόμοια εικόνα μετέδωσε και το CNNi, επικαλούμενο πηγή στον Λευκό Οίκο.

Η νέα συνεννόηση έρχεται παρά το «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», το οποίο υπεγράφη στις 17 Ιουνίου. Τις τελευταίες ημέρες, οι ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών αντάλλαξαν νέα πλήγματα και αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός.

Στο επίκεντρο παραμένει ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Αποφασίσαμε να σταματήσουμε όλες τις κινητικές ενέργειες», ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios, χρησιμοποιώντας τον στρατιωτικό όρο για τις επιθετικές επιχειρήσεις.

Δεύτερη πηγή στην αμερικανική κυβέρνηση δήλωσε ότι Ιράν και ΗΠΑ συμφώνησαν να διακόψουν τις επιθέσεις «προς το παρόν» και να επιτρέψουν στα εμπορικά πλοία να κινούνται ξανά ελεύθερα στα Στενά, όσο συνεχίζονται οι συνομιλίες για μια πιο μόνιμη συμφωνία.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τεχεράνη δεσμεύτηκε να επιτρέπει την ασφαλή και απρόσκοπτη διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να συμφώνησαν στην άρση του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.

Οι συνομιλίες στο Κατάρ θεωρούνται το επόμενο βήμα για τη σταθεροποίηση της κατάστασης και την αποτροπή νέας κλιμάκωσης. Μέχρι στιγμής, πάντως, ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει επισήμως τις πληροφορίες.

Οι νέες απειλές Τραμπ

Η προσωρινή αποκλιμάκωση ανακοινώθηκε μόλις μία ημέρα μετά τις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν.

Το βράδυ του Σαββάτου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να διατάξει την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, προκειμένου, όπως είπε, να «τελειώσει τη δουλειά».

Προειδοποίησε ακόμη ότι το Ιράν «θα έπαυε να υπάρχει», σε περίπτωση που λάμβανε μια τέτοια απόφαση.

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