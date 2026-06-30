Στην Ντόχα Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές - Δεν προβλέπεται μεταξύ τους συνάντηση

Οι διπλωματικές ομάδες των δύο χωρών θα συναντηθούν με αξιωματούχους του Κατάρ για την πρόοδο του συμφώνου κατανόησης

Ελένη Ευστρατίου

Στην Ντόχα Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές - Δεν προβλέπεται μεταξύ τους συνάντηση
Nathan Howard/Pool Reuters via AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές βρίσκονται στη Ντόχα για συνομιλίες με αξιωματούχους του Κατάρ σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης.
  • Δεν προβλέπεται άμεση συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών εκπροσώπων, όπως διέψευσε ο Καταριανός υπουργός Εξωτερικών.
  • Η συζήτηση περιλαμβάνει το θέμα των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων ύψους περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η αποδέσμευση των οποίων εξαρτάται από την πρόοδο των διαπραγματεύσεων.
  • Οι συνομιλίες γίνονται αποκλειστικά μέσω της μεσολάβησης του Κατάρ και άλλων διαμεσολαβητικών χωρών, χωρίς απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
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Στην Ντόχα βρίσκονται οι Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές προκειμένου να συνομιλήσουν με αξιωματούχους της χώρας-διαμεσολαβητή για τις εκκρεμότητες τις ειρηνευτικής συμφωνίας.

Οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γούιτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, έφτασαν νωρίτερα στο Κατάρ προκειμένου να συζητήσουν με τους εκπροσώπους της χώρας για την κατάσταση στον Λίβανο και άλλα θέματα που περιλαμβάνοονται στη συμφωνία, όπως ανέφερε ο Καταριανός υπουργός Εξωτερικών, Μάτζεντ αλ-Ανσάρι.

Παράλληλα, διέψευσε το ενδεχόμενο οι αντιπρόσωποι των δύο μεριών να συναντηθούν μεταξύ τους. Ύστερα από τις αμοιβαίες επιθέσεις του σαββατοκύριακου, μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν την πιθανή συνάντηση αντιπροσώπων των ΗΠΑ και του Ιράν την Τρίτη. Χθες, ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι σήμερα αναμένονται να πραγματοποιηθούν συνομιλίες μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης.

«Το Ιράν ζήτησε συνάντηση. Θα γίνει αύριο (σ.σ. σήμερα Τρίτη) στην Ντόχα», δήλωσε. Η εκπρόσωπος του Λευκοί Οίκου Καρολάιν Λέβιτ, από την πλευρά της, είχε κάνει λόγο για «συναντήσεις υψηλού επιπέδου» αυτή την εβδομάδα στην Ντόχα.

Οι υποθέσεις αυτές διαψεύσθηκαν εχθές από τη μεριά της Τεχεράνης και ξεκαθαρίστηκε ότι οι επιπλέον συζητήσεις θα γίνονται μόνο δια μέσου του Κατάρ και των λοιπών διαμεσολαβητικών χωρών. Ο υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ ανέφερε σήμερα ότι «δεν βρίσκονται εδώ και τις διαπραγματεύσεις τους με τους Ιρανούς. Εξ όσων γνωρίζω, καμία απευθείας συνάντηση δεν έχει προγραμματιστεί μεταξύ των δύο πλευρώντις επόμενες ημέρες», ούτε «συνάντηση σε υψηλό επίπεδο», σημείωσε ο αλ-Ανσάρι.

Συζήτηση για τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, η πλευρά της Τεχεράνης θα αναφέρει το ζήτημα των παγωμένων κεφαλαίων, που βάση του συμφώνου κατανόησης, θα δοθούν πίσω στη χώρα.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια τα οποία αναμένεται να δοθούν στο Ιράν, όμως αυτό θα εξαρτηθεί από την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. «Αυτό που πιθανότατα θα λάβει χώρα αύριο στη Ντόχα είναι μια συζήτηση με την πλευρά του Κατάρ σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του μνημονίου συνεννόησης, συμπεριλαμβανομένης της διάταξης που αφορά την αποδέσμευση των περιορισμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν», δήλωσε ο Μπαγκάεϊ την Τρίτη.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, δήλωσε την Τρίτη ότι ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, έφτασαν στη Ντόχα για να συναντηθούν με τους μεσολαβητές του Κατάρ, αλλά τόνισε ότι δεν θα υπάρξει συνάντηση με Ιρανούς αξιωματούχους.

Πρόσθεσε ότι 6 δισεκατομμύρια δολάρια από τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν δεν έχουν μεταφερθεί στην Τεχεράνη, αλλά ότι αυτό θα συμβεί «ανάλογα με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων».

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