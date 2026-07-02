Τραμπ: «Οι ΗΠΑ έχουν ξοδέψει 999 δισ. δολάρια για να προστατέψουν το ΝΑΤΟ χωρίς κανένα όφελος»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν ξοδέψει 999 δισεκατομμύρια δολάρια για την προστασία των κρατών

μελών του ΝΑΤΟ από το 2014 έως το 2025 χωρίς να αποκομίζουν ουσιαστικό όφελος.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι ΗΠΑ δαπανούν πολύ περισσότερα από άλλες χώρες του ΝΑΤΟ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Πολωνία.

Το ΝΑΤΟ αναμένεται να ανακοινώσει στη σύνοδο κορυφής της Άγκυρας ότι τα ευρωπαϊκά μέλη έχουν καλύψει σχεδόν όλα τα κενά στις αμυντικές δυνατότητες που άφησαν οι ΗΠΑ.

Το κύριο αμυντικό κενό που παραμένει αφορά τα στρατηγικά βομβαρδιστικά, καθώς οι ΗΠΑ θα διαθέσουν μόνο ένα αεροσκάφος αντί για δύο. Snapshot powered by AI

Νέες αιχμές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του ΝΑΤΟ υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπανούν πολλά περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα για να προστατέψουν την Συμμαχία, χωρίς να αποκομίζουν κανένα ουσιαστικό όφελος από αυτό.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν ξοδέψει 999 δισεκατομμύρια δολάρια για τις αμυντικές δαπάνες κρατών-μελών του ΝΑΤΟ την περίοδο 2014-2025, ποσό που ξεπερνά κατά πολύ οποιοσδήποτε άλλο.

Όπως ανέφερε, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δαπανήσει 90,5 δισεκατομμύρια δολάρια, η Γαλλία 66,5 δισεκατομμύρια δολάρια, η Ιταλία 48,8 δισεκατομμύρια δολάρια και η Πολωνία 44,3 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, δαπανούν πολύ λιγότερα χρήματα.



«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξοδεύουν περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, κατά πολύ, για να προστατεύουν τα μέλη κράτη, χωρίς να αποκομίζουν κανένα όφελος από αυτό. Γελοίο!» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Δείτε την ανάρτηση:

Σύνοδος ΝΑΤΟ: Οι Ευρωπαίοι θα ανακοινώσουν ότι κάλυψαν τα κενά που άφησαν οι ΗΠΑ

Να σημειωθεί ότι, το ΝΑΤΟ αναμένεται να ανακοινώσει στη σύνοδο κορυφής της Άγκυρας, η οποία θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα, ότι τα ευρωπαϊκά μέλη του έχουν καλύψει σχεδόν όλα τα κενά που άφησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα αμυντικά σχέδια της συμμαχίας, όπως ανέφερε πηγή της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στο Reuters.

Το κύριο κενό που το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να προσπαθεί να καλύψει αφορά τα στρατηγικά βομβαρδιστικά, όπου οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι θα διαθέσουν μόνο ένα αεροσκάφος αντί για δύο, ανέφερε η πηγή, η οποία μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν τους συμμάχους τους τον Μάιο ότι είχαν αποφασίσει να μειώσουν το απόθεμα στρατιωτικών δυνατοτήτων που διατίθενται στη διατλαντική συμμαχία σε περίπτωση κρίσης, γεγονός που εγείρει επείγοντα ερωτήματα, καθώς οι ηγέτες προετοιμάζονται για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου.

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη σταδιακή κατάργηση μιας «ανθυγιεινής αλληλεξάρτησης» από τις αμερικανικές δυνάμεις, καθώς η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ταυτόχρονων συγκρούσεων σε πολλαπλά θέατρα, σύμφωνα με τον ανώτατο διοικητή του ΝΑΤΟ, τον στρατηγό της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ Alexus Grynkewich.

Στα μέσα Ιουνίου, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι άλλοι σύμμαχοι αυξάνουν τη συνεισφορά τους και θα καλύψουν «πολλά» από τα κενά, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.