Reuters - Σύνοδος ΝΑΤΟ: Οι Ευρωπαίοι θα ανακοινώσουν ότι κάλυψαν τα κενά που άφησαν οι ΗΠΑ

Snapshot Στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, τα ευρωπαϊκά μέλη θα ανακοινώσουν ότι έχουν καλύψει σχεδόν όλα τα κενά που άφησαν οι ΗΠΑ στα αμυντικά σχέδια της συμμαχίας.

Το κύριο κενό που παραμένει αφορά τα στρατηγικά βομβαρδιστικά, καθώς οι ΗΠΑ θα διαθέσουν μόνο ένα αεροσκάφος αντί για δύο.

Οι ΗΠΑ μείωσαν τις διαθέσιμες στρατιωτικές δυνατότητες στο ΝΑΤΟ, επιδιώκοντας να μειώσουν την αλληλεξάρτηση από τις αμερικανικές δυνάμεις λόγω πιθανών πολλαπλών συγκρούσεων.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανέφερε ότι άλλοι σύμμαχοι αυξάνουν τη συνεισφορά τους για να καλύψουν τα κενά, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Snapshot powered by AI

Το ΝΑΤΟ αναμένεται να ανακοινώσει στη σύνοδο κορυφής της Άγκυρας την επόμενη εβδομάδα ότι τα ευρωπαϊκά μέλη του έχουν καλύψει σχεδόν όλα τα κενά που άφησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα αμυντικά σχέδια της συμμαχίας, όπως ανέφερε πηγή του ΝΑΤΟ στο Reuters την Τετάρτη.

Το κύριο κενό που το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να προσπαθεί να καλύψει αφορά τα στρατηγικά βομβαρδιστικά, όπου οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι θα διαθέσουν μόνο ένα αεροσκάφος αντί για δύο, ανέφερε η πηγή, η οποία μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν τους συμμάχους τους τον Μάιο ότι είχαν αποφασίσει να μειώσουν το απόθεμα στρατιωτικών δυνατοτήτων που διατίθενται στη διατλαντική συμμαχία σε περίπτωση κρίσης, γεγονός που εγείρει επείγοντα ερωτήματα, καθώς οι ηγέτες προετοιμάζονται για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου.

Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη σταδιακή κατάργηση μιας «ανθυγιεινής αλληλεξάρτησης» από τις αμερικανικές δυνάμεις, καθώς η Ουάσιγκτον αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ταυτόχρονων συγκρούσεων σε πολλαπλά θέατρα, σύμφωνα με τον ανώτατο διοικητή του ΝΑΤΟ, τον στρατηγό της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ Alexus Grynkewich.

Στα μέσα Ιουνίου, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι άλλοι σύμμαχοι αυξάνουν τη συνεισφορά τους και θα καλύψουν «πολλά» από τα κενά, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.