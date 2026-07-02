Financial Times: Η OpenAI προτείνει να παραχωρήσει μερίδιο 5% στην κυβέρνηση Τραμπ

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, υποστήριξε ότι το σχέδιο αυτό θα επέτρεπε στους Αμερικανούς πολίτες να αποκτήσουν ένα άμεσο οικονομικό όφελος από την ανάπτυξη του AI

Newsbomb

Financial Times: Η OpenAI προτείνει να παραχωρήσει μερίδιο 5% στην κυβέρνηση Τραμπ

O CEO της OpenAI Σαμ Άλτμαν

AP
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  • Η OpenAI προτείνει να παραχωρήσει στην κυβέρνηση Τραμπ μερίδιο 5% της εταιρείας, αξίας περίπου 42,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
  • Το σχέδιο στοχεύει να προσφέρει άμεσο οικονομικό όφελος στους Αμερικανούς πολίτες από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
  • Η πρόταση βρίσκεται σε αρχικές διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, εν μέσω ανησυχιών για τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις του AI.
  • Το μοντέλο βασίζεται στο Alaska Permanent Fund, που μοιράζει κρατικά έσοδα στους κατοίκους της Αλάσκας με τη μορφή μερίσματος.
  • Άλλες αμερικανικές εταιρείες AI, όπως η Anthropic, η Google και η Meta, ενδέχεται να συμμετάσχουν στο σχέδιο, χωρίς όμως να υπάρχει προς το παρόν δημόσια επιβεβαίωση.
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Η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, φαίνεται να βρίσκεται σε πρώιμες συζητήσεις με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για να υλοποιήσει ένα σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο θα παραχωρήσει ένα μερίδιο 5% της εταιρείας στην κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Στο σχέδιο θα περιλαμβάνονται και άλλες αμερικανικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες επίσης θα παραχωρήσουν στην κυβέρνηση παρόμοια μερίδια, ανέφερε το αμερικανικό μέσο, επικαλούμενο δύο άτομα που είναι ενήμερα σχετικά με το θέμα.

Το σχέδιο αυτό θα μπορούσε να επεκταθεί και σε εταιρείες όπως η Anthropic, η Google και η Meta, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια δημόσια δήλωση.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, υποστήριξε ότι το σχέδιο αυτό θα επέτρεπε στους Αμερικανούς πολίτες να αποκτήσουν ένα άμεσο οικονομικό όφελος από την ανάπτυξη του AI.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πρόταση έχει ήδη τεθεί σε αρχικές διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, την ώρα που οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις του AI στην αγορά εργασίας και στη συγκέντρωση πλούτου εντείνονται.

Ένα μερίδιο 5% ανέρχεται σε περίπου 42,6 δισεκατομμύρια δολάρια, με βάση τον πρόσφατο γύρο χρηματοδότησης της OpenAI.

Σύμφωνα με τους Financial Times, το σχέδιο βασίζεται σε ένα μοντέλο που ήδη λειτουργεί στις ΗΠΑ -το Alaska Permanent Fund, ένα κρατικό επενδυτικό ταμείο το οποίο εισπράττει τα έσοδα από το πετρέλαιο της Αλάσκας και στη συνέχεια αποδίδει ένα μέρισμα στους κάτοικους της πολιτείας κάθε χρόνο.

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