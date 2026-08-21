Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 21 Αυγούστου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα,  Παρασκευή 21 Αυγούστου     

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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 21 Αυγούστου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Υπάρχουν ελπίδες για το πρώτο εμβόλιο που θεραπεύει τον καρκίνο, σύμφωνα με την Απογευματινή.
  • Στην Περιφέρεια παρατηρείται έκρηξη ζήτησης και αύξηση τιμών, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος.
  • Γιατροί, εκπαιδευτικοί και νοσηλευτές δικαιούνται δώρο έως τέσσερα ενοίκια, σύμφωνα με Τα Νέα.
  • Η Καθημερινή αναφέρεται στις απειλές της Άγκυρας και την απάντηση της Αθήνας.
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Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Ελπίδες για το πρώτο εμβόλιο που θεραπεύει τον καρκίνο

Ελεύθερος Τύπος: Έκρηξη ζήτησης και τιμών στην Περιφέρεια

Τα Νέα: Γιατροί, εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές δώρο έως 4 ενοίκια

Καθημερινή: Οι απειλές της Άγκυρας και η απάντηση της Αθήνας

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 21 Αυγούστου

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