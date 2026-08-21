Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 21 Αυγούστου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 21 Αυγούστου
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- Υπάρχουν ελπίδες για το πρώτο εμβόλιο που θεραπεύει τον καρκίνο, σύμφωνα με την Απογευματινή.
- Στην Περιφέρεια παρατηρείται έκρηξη ζήτησης και αύξηση τιμών, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος.
- Γιατροί, εκπαιδευτικοί και νοσηλευτές δικαιούνται δώρο έως τέσσερα ενοίκια, σύμφωνα με Τα Νέα.
- Η Καθημερινή αναφέρεται στις απειλές της Άγκυρας και την απάντηση της Αθήνας.
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Ελπίδες για το πρώτο εμβόλιο που θεραπεύει τον καρκίνο
Ελεύθερος Τύπος: Έκρηξη ζήτησης και τιμών στην Περιφέρεια
Τα Νέα: Γιατροί, εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές δώρο έως 4 ενοίκια
Καθημερινή: Οι απειλές της Άγκυρας και η απάντηση της Αθήνας
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 21 Αυγούστου
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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 21 Αυγούστου
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