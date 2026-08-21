Wall Street: Ισχυρές απώλειες παρά τις παρεμβάσεις Μπέσεντ για τα ομόλογα

Snapshot Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 0,87% στις 7.641 μονάδες λόγω γεωπολιτικών εντάσεων και αύξησης των τιμών πετρελαίου.

Ο Dow Jones κατέγραψε πτώση 1,32% στις 52.759 μονάδες, ενώ ο Nasdaq μειώθηκε κατά 1% στις 26.067 μονάδες.

Η απόδοση των αμερικανικών ομολόγων αυξήθηκε σημαντικά, με το 30ετές να φτάνει το 5,248% και το 10ετές το 4,702%, παρά τις παρεμβάσεις για επαναγορές.

Η τιμή του πετρελαίου Brent έκλεισε στα 93,78 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI στα 86,42 δολάρια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την έναρξη οικονομικού πολέμου και απομόνωσης σε βάρος του Ιράν. Snapshot powered by AI

Με ραγδαία πτώση έκλεισε το χρηματιστήριο της Wall Street στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη, λόγω του υψηλού γεωπολιτικού ρίσκου και της κρίσης στη Μέση Ανατολή που έχουν οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση του πετρελαίου.

Παράλληλα, πτώση σημείωσε η επένδυση σε αμερικανικά ομόλογα, παρά τις διαβεβαιώσεις της Τετάρτης από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ότι θα αυξήσει το ύψος των επαναγορών κρατικών ομολόγων.

Ο Dow Jones έπεσε κάτω από το όριο των 53.000 μονάδων, στις 52.759, με πτώση 703 μονάδων ή 1,32%.

Ο γενικός δείκτης S&P 500 κατέγραψε πτώση 0,87% στις 7.641 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε σε ποσοστό 1% και τις 26.067 μονάδες.

Την Πέμπτη οι επενδυτές επέστρεψαν στις πωλήσεις ομολόγων, με την απόδοση του 30ετούς να ανεβαίνει κοντά σε υψηλά 19 ετών, στο 5,248% και το 10ετές να σκαρφαλώνει στο 4,702%.

Μάλιστα, η εικόνα δεν άλλαξε ούτε με την νέα παρέμβαση Μπέσεντ, ο οποίος σε συνέντευξη του στο CNBC άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι επαναγορές να ξεπεράσουν τα 4 δισ. δολάρια, επισημαίνοντας ότι το υπουργείο διαθέτει «μεγάλη εργαλειοθήκη».

Στα 94 δολάρια το Brent

Νέο άλμα σημείωσε η τιμή κλεισίματος για το διεθνές πετρέλαιο αναφοράς Brent, που διαμορφώνεται στα 93,78 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI έκλεισε στα 86,42 δολάρια ανά βαρέλι.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social την Τετάρτη, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν εναντίον του Ιράν την «πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει εφαρμοστεί ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας!»

«Θα είναι οικονομικός πόλεμος και απομόνωση πρωτοφανούς κλίμακας», έγραψε.

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