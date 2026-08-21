ΗΠΑ: Επιβάλλει κυρώσεις κατά 10 ατόμων που συνδέουν τη Χεζμπολάχ με το Ιράν

Πρόκειται για μέλη δικτύου που μεταφέρουν χρήματα στη Χεζμπολάχ παρακάμπτοντας τις διεθνής κυρώσεις

Ελένη Ευστρατίου

ΗΠΑ: Επιβάλλει κυρώσεις κατά 10 ατόμων που συνδέουν τη Χεζμπολάχ με το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε 10 άτομα που συνδέονται με δίκτυο χρηματοδότησης της Χεζμπολάχ, παρακάμπτοντας διεθνείς κυρώσεις.
  • Το δίκτυο χρησιμοποιεί αγγελιοφόρους που ταξιδεύουν μεταξύ Λιβάνου, Τουρκίας, ΗΑΕ και Ιράν για τη μεταφορά εκατομμυρίων δολαρίων εκτός του επίσημου χρηματοπιστωτικού συστήματος.
  • Η Χεζμπολάχ χαρακτηρίζεται πλέον ως πράκτορας του Ιράν και της Δύναμης Κουντ του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, όχι ως αυτόνομη οργάνωση.
  • Οι ΗΠΑ επισημαίνουν ότι η Χεζμπολάχ λειτουργεί χωρίς να λαμβάνει υπόψη την κυριαρχία ή τα συμφέροντα του Λιβάνου.
  • Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο να διακόψει τα δίκτυα χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και να περιορίσει τη δράση της Χεζμπολάχ στη Μέση Ανατολή.
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Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων κυρώσεων κατά ενός δικτύου που φέρεται να χρηματοδοτεί τη Χεζμπολάχ, τονίζοντας παράλληλα τους στενούς δεσμούς της λιβανέζικης ισλαμιστικής οργάνωσης με το Ιράν.

Το νέο κύμα αμερικανικών κυρώσεων αποσκοπεί στο να σταματήσει η «χρήση» της Χεζμπολάχ από το Ιράν για να «σπείρει το χάος σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και να υπονομεύσει την κυριαρχία του Λιβάνου», έγραψε στο X ο Μασάντ Μπούλος, ανώτερος σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ για θέματα Αραβικών χωρών και Μέσης Ανατολής.

Ο Μπούλος πρόσθεσε ότι η εκ νέου χαρακτηρισμός της Χεζμπολάχ ως τρομοκρατικής οργάνωσης και η επιβολή κυρώσεων σε άτομα που συνδέονται με «τη Δύναμη Κοντ του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και τη Χεζμπολάχ αποδεικνύουν την αποφασιστικότητά μας να διακόψουμε αυτά τα δίκτυα χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».

Πώς λειτουργεί το δίκτυο

Οι νέες κυρώσεις στοχεύουν 10 άτομα που φέρεται να αποτελούν μέρος ενός δικτύου που μεταφέρει μετρητά στη Χεζμπολάχ, η οποία έχει ήδη τιμωρηθεί πολλές φορές με αμερικανικές κυρώσεις, σύμφωνα με τη δήλωση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

«Το δίκτυο χρησιμοποιεί αγγελιοφόρους που ταξιδεύουν με εμπορικές πτήσεις μεταξύ Λιβάνου, Τουρκίας, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Ιράν για να μεταφέρουν έως και εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια μεταξύ των δικαιοδοσιών, παρέχοντας στη Χεζμπολάχ μία οδό εκτός του επίσημου χρηματοπιστωτικού συστήματος για να αποκτά ξένο νόμισμα και να παρακάμπτει τις κυρώσεις», αναφέρει η δήλωση.

Ο χαρακτηρισμός της Χεζμπολάχ ως «παγκόσμια τρομοκρατική οργάνωση»

Η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε τη «Χεζμπολάχ» ως «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» το 1997, ενώ το 2001 αναβάθμισε τον χαρακτηρισμό της σε «ειδικά χαρακτηρισμένη παγκόσμια τρομοκρατική ομάδα».

Ο νομικός χαρακτηρισμός της Χεζμπολάχ ως τρομοκρατικής οργάνωσης έχει τροποποιηθεί ώστε να επισημαίνεται ότι δραστηριοποιείται «υπηρετώντας το ιρανικό καθεστώς υπό τις διαταγές του Σώματος της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς του Ιράν», και συγκεκριμένα της ελίτ Δύναμης «Κουντς», όπως αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών σε δήλωσή του.

Ο νέος χαρακτηρισμός «διευκρινίζει ότι η Χεζμπολάχ αποτελεί πράκτορα του Ιράν και όχι αυτόνομη οργάνωση, όπως υπονοούσε ο προηγούμενος χαρακτηρισμός», δήλωσε αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. «Αυτό υπογραμμίζει ότι η Χεζμπολάχ λειτουργεί χωρίς να λαμβάνει καθόλου ή σχεδόν καθόλου υπόψη την κυριαρχία του Λιβάνου, τον λαό του Λιβάνου ή το κράτος του Λιβάνου».

«Η ενέργεια αυτή βασίζεται σε χρόνια χαρακτηρισμών από τις ΗΠΑ, οι οποίοι έχουν επανειλημμένα τεκμηριώσει την επιχειρησιακή, οικονομική και υλικοτεχνική ενοποίηση μεταξύ της Χεζμπολάχ και των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης», λέει ο αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αποκαλώντας τη Χεζμπολάχ «παράρτημα» του τελευταίου.

«Δεν είναι ένα λιβανικό κίνημα αντίστασης», όπως περιγράφει η ίδια τη Χεζμπολάχ, λέει ο αξιωματούχος.

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