H Χεζμπολάχ απαιτεί την εγκατάλειψη της συμφωνίας - πλαισίου με το Ισραήλ

Snapshot Ο Σεΐχης Ναΐμ Κασέμ, Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, απέρριψε τις άμεσες διαπραγματεύσεις Λιβάνου-Ισραήλ και ζήτησε την εγκατάλειψη της συμφωνίας-πλαισίου του Ιουνίου.

Κατήγγειλε ότι η συμφωνία ευνοεί αποκλειστικά το Ισραήλ και προέκυψε υπό πίεση από τις ΗΠΑ προς τη λιβανέζικη ηγεσία.

Η Χεζμπολάχ υποστηρίζει μόνο έμμεσες επαφές με εξειδικευμένους ειδικούς και χωρίς βιασύνη στην εξέταση των προτάσεων.

Η οργάνωση απαιτεί την πλήρη απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων, παύση επιθέσεων, απελευθέρωση κρατουμένων και ανάπτυξη λιβανέζικου στρατού νότια του ποταμού Λιτάνι.

Παρά τις διατηρούμενες επαφές με το Ιράν και τις ΗΠΑ, η Χεζμπολάχ δεν σκοπεύει να σταματήσει την αντίσταση κατά του Ισραήλ. Snapshot powered by AI

Ο Γενικός Γραμματέας του κινήματος της Χεζμπολάχ, Σεΐχης Ναΐμ Κασέμ, επανέλαβε την κατηγορηματική διαφωνία του με τη διεξαγωγή άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Κασέμ παρέδωσε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στους συμμετέχοντες σε μια συμβολική τελετή πένθους στο νότιο προάστιο Νταχίγια της Βηρυτού.

Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ επέκρινε δριμύτατα τη συμφωνία-πλαίσιο που υπογράφηκε στις 26 Ιουνίου μετά τον πέμπτο γύρο συνομιλιών στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό το έγγραφο ανταποκρίνεται πλήρως στα συμφέροντα της ισραηλινής πλευράς και ήταν αποτέλεσμα πίεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην ηγεσία του Λιβάνου.

Ο Kασέμ σημείωσε ότι η ομάδα τάσσεται αποκλειστικά υπέρ μιας έμμεσης μορφής επαφών, όπου όλες οι προτάσεις εξετάζονται λεπτομερώς από εξειδικευμένους ειδικούς χωρίς βιασύνη.

Ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ κάλεσε τις επίσημες αρχές στη Βηρυτό να εγκαταλείψουν τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν.

Τόνισε ότι μια βιώσιμη διευθέτηση είναι δυνατή μόνο εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, όπως η πλήρης απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων, η παύση των χτυπημάτων, η απελευθέρωση κρατουμένων, καθώς και η ανάπτυξη μονάδων του λιβανέζικου στρατού νότια του ποταμού Λιτάνι.

Επιπλέον, ο Κασέμ πρόσθεσε ότι η οργάνωση διατηρεί επαφές μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά δεν σκοπεύει να σταματήσει να αντιστέκεται στο Ισραήλ.