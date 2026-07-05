IDF: Σκοτώσαμε οπλισμένο μαχητή στο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι σκότωσε «οπλισμένο» μαχητή στο τμήμα του νοτίου Λιβάνου υπό την κατοχή του, όπου εμπλέκεται σε εχθροπραξίες με τη Χεζμπολάχ.

Στρατιώτες «εντόπισαν οπλισμένο τρομοκράτη που επιχειρούσε εντός της ζώνης ασφαλείας, στον τομέα του Ματζντάλ Ζουν», ανέφεραν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σε ανακοινωθέν τους, προσθέτοντας πως «άνοιξαν πυρ» και «εξάλειψαν» τον άνδρα.Δεν διευκρίνισαν αν ανήκε στο σιιτικό κίνημα.

Σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, ισραηλινό ελικόπτερο διεξήγαγε «εκκαθαριστική επιχείρηση στην περιοχή» του Ματζντάλ Ζουν και «εκτόξευσε πέντε πυραύλους» εναντίον του χωριού.

Το πρακτορείο δεν έκανε λόγο για θύματα αμέσως. Ωστόσο, μετέδωσε πως άλλο ισραηλινό πλήγμα, στο χωριό Μανσούρι, τραυμάτισε έναν άνθρωπο.

Αναφέρθηκε ακόμη σε πυρά του ισραηλινού πυροβολικού σε άλλους τομείς της περιοχής.