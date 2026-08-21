Συρία: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ενσωμάτωσης των Κουρδικών στρατιωτικών θεσμών στο Συριακό κράτος

Snapshot Ολοκληρώθηκε η ενσωμάτωση των κουρδικών στρατιωτικών και διοικητικών θεσμών στο Συριακό κράτος μετά από οκτώ μήνες συμφωνίας.

Η συμφωνία υπογράφηκε τον Ιανουάριο μετά από σφοδρές μάχες μεταξύ της νέας εξουσίας και των Κούρδων αυτονομιστών.

Ο επικεφαλής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων ανακοίνωσε την έναρξη νέας φάσης μετά την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης.

Ο Σύρος πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα υπέγραψε διάταγμα που κατοχυρώνει τα εθνικά δικαιώματα των Κούρδων και αναγνωρίζει την κουρδική γλώσσα ως εθνική.

Μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, οι συγκρούσεις οδήγησαν σε απώλεια κουρδικών εδαφών, γεγονός που οδήγησε στην τελική συμφωνία ενσωμάτωσης. Snapshot powered by AI

Ολοκληρώθηκε η φάση ενσωμάτωσης των κουρδικών θεσμών στο Συριακό κράτος, ύστερα από οχτώ μήνες που οι δύο ομάδες σύναψαν συμφωνία.

«Η φάση ενσωμάτωσης των στρατιωτικών και διοικητικών θεσμών όπως και των θεσμών ασφαλείας στους εθνικούς κρατικούς θεσμούς ολοκληρώθηκε», δήλωσε ο Αμπντί, επικεφαλής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (FDS), που αποτελούνται ως επί το πλείστον από Κούρδους, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Καμισλί, στη βορειοανατολική Συρία. «Αρχίζουμε στο εξής μια νέα φάση», δήλωσε.

Μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, οι νέες δυνάμεις που ανέλαβαν την εξουσία στη Συρία προχώρησαν σε σφοδρές μάχες κατά του Κουρδικού πληθυσμού στα βόρεια σύνορα με την Τουρκία. Μετά την απώλεια πολλών εδαφών των Κούρδων, οι δύο πλευρές αποφάσισαν τον Ιανουάριο να συνάψουν συμφωνία για την ενσωμάτωση στο κεντρικό κράτος, ενώ ο Σύρος πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα υπέγραψε διάταγμα που κατοχύρωνε τα εθνικά δικαιώματα των Κούρδων και αναγνώριζε την κουρδική ως εθνική γλώσσα.

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