Παναθηναϊκός - Χράντετς Κράλοβε 2-2: Τύχη και απροσεξία τον έφεραν σε δύσκολη θέση

Ένα ματς που πήγαινε για… μισή πρόκριση του Παναθηναϊκού, κατέληξε σε εφιάλτη. Οι «πράσινοι» ναι μεν δεν ηττήθηκαν, όμως το 2-2 κόντρα στη Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ, ήταν σαν ήττα. Έχοντας δεχτεί δύο γκολ στο 89’ και στο 90+6’, για να διαμορφωθεί το τελικό αποτέλεσμα.

Μια ισοπαλία στο πρώτο ματς των Play offs του Conference League, που κάνει δύσκολα τα πράγματα ενόψει της ρεβάνς. Κυρίως γιατί οι Τσέχοι πήραν ψυχολογία με τον τρόπο που κατόρθωσαν να μη φύγουν ηττημένοι από την Αθήνα.

Ο Ανδρέας Τετέι είχε πετύχει δύο γκολ στις αρχές του δευτέρου μέρους. Ο Παναθηναϊκός ήταν κυρίαρχος της αναμέτρησης και φαινόταν πως το παιχνίδι είναι… στα πόδια του. Μέχρι το τελευταίο εικοσάλεπτο, όταν και οι Τσέχοι πήραν ρίσκα. Οι «πράσινοι» δεν ανταποκρίθηκαν σωστά, ενώ και η τύχη τους γύρισε την πλάτη. Καθώς και στα δύο τέρματα που δέχτηκαν, η μπάλα πήγε στον σκόρερ από κόντρα.

Ο Ουμάρ μείωσε στο 89’ και στο 90+6’ ισοφάρισε… παγώνοντας τους «πράσινους». Μετατρέποντας τη ρεβάνς της 27ης Αυγούστου σε αγώνα χωρίς αύριο.

Το ματς

Το «τριφύλλι» άρχισε την αναμέτρηση με τον Λιβάι Γκαρσία να απειλεί μόλις στο 1ο λεπτό. Με ωραία κίνηση, αλλά το σουτ που δοκίμασε κόντραρε και έφυγε κόρνερ.

Οι «πράσινοι» είχαν την κατοχή, κυκλοφορούσαν την μπάλα, χωρίς όμως να δημιουργούν σημαντικές φάσεις. Στο 20’ ο Λιβάι Γκαρσία σούταρε, χωρίς να βρει στόχο.

Οι Τσέχοι έγιναν απειλητικοί στο 28’ για πρώτη φορά, από παραλίγο «τραγικό» λάθος των «πράσινων». Ο Πένια έδωσε δυνατά την μπάλα στον Καμαρά, αυτός την έχασε στο ύψος της περιοχής, ο Σλάντσικ έγινε κάτοχος, με το σουτ που δοκίμασε να κοντράρει και να απομακρύνεται.

Λίγο μετά το ημίωρο, το γύρισμα του Αντίνο δεν βρήκε συμπαίκτη του εντός περιοχής. Στη συνέχεια της φάσης η κεφαλιά του Τετέι από σέντρα του Κυριακόπουλου, δεν βρήκε στόχο.

Η Χράντετς στο 34’ είχε δοκάρι, από λάθος των «πράσινων» ξανά. Ο Καμαρά έδωσε την μπάλα άθελά του στον Φαν Μπιούρεν, αυτός σούταρε εκτός περιοχής, στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού.

Ένα λεπτό μετά, ο Ταμπόρδα βρήκε ωραία τον Λιβάι Γκαρσία σε πλάγια θέση εντός περιοχής, σούταρε με το δεξί με την μπάλα να περνά παράλληλα με την εστία.

Η τελευταία προσπάθεια του πρώτου μέρους, ήρθε στο 45+4’. Ο Κάτρης έκανε τη σέντρα από δεξιά, ο Λιβάι πήρε την κεφαλιά πάσα προς τον Ταμπόρδα που δεν σούταρε καλά απ’ το ύψος του πέναλτι πάνω στην κίνηση.

Το δεύτερο μέρος άρχισε πιεστικά για τον Παναθηναϊκό. Στο 52’ ο Τσιριβέγια άφησε στον Ταμπόρδα ο οποίος εντός περιοχής σούταρε, με την προσπάθειά του να κοντράρει και να καταλήγει κόρνερ.

Ο Τετέι στο 53’ είχε πολύ ωραίο σουτ με το αριστερό, αναγκάζοντας τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων σε εντυπωσιακή επέμβαση.

Η πίεση του Παναθηναϊκού καρποφόρησε στο 55’. Ο Καμαρά έκανε τη σέντρα, ο Τετέι πλάγια στην περιοχή έγινε κάτοχος, κράτησε ωραία την μπάλα, κινήθηκε προς την μικρή περιοχή και το τελείωμά του κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0!

Ο διεθνής επιθετικός «χτύπησε» και στο 61’ πετυχαίνοντας ακόμη ομορφότερο γκολ. Ο Τετέι έγινε κάτοχος εντός περιοχής από δεξιά, βγήκε τετ α τετ πιεζόμενος με τον αντίπαλο τερματοφύλακα και «έσκαψε» εξαιρετικά για το 2-0!

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να απειλεί βρίσκοντας περισσότερους χώρους πλέον. Στο 71’ ο Πελίστρι έφυγε στην κόντρα, γύρισε την μπάλα, αυτή κατέληξε στον Τετέι, που σούταρε χωρίς να νικήσει τον τερματοφύλακα της Χράντετς.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν μέτρα και στο 78’ έφτασαν κοντά στο γκολ, όταν έγινε γύρισμα από αριστερά και ο Βιλκανόβα μόνος από το ύψος του πέναλτι, δεν βρήκε στόχο.

Η πίεση των Τσέχων από… τύχη, έφερε αποτέλεσμα. Με κόντρες ο Ουμάρ βρέθηκε τετ α τετ και δεν αστόχησε μειώνοντας σε 2-1 στο 89’. Στο ξεκίνημα της φάσης, πάντως, φαίνεται να υπάρχει φάουλ πάνω στον Κυριακόπουλο.

Η απόλυτη ψυχρολουσία για τον Παναθηναϊκό, ήρθε στο 90+6’. Αφού ο Καμαρά έκανε λάθος και έχασε την μπάλα, στη συνέχεια έκανε φάουλ σε πολύ καλή θέση για τους φιλοξενούμενους. Ο Νέτο εκτέλεσε άσχημα, η μπάλα βρήκε στο τείχος και ο Ουμάρ έγινε κάτοχος εντός περιοχής, στέλνοντας την πρώτα στο δοκάρι και μετά στα δίχτυα για το 2-2. Στην τελευταία φάση του ματς…

Διαιτητής: Ζερόμ Μπρισάρ (Γαλλία)

Κίτρινες: 45’+1’ Αντίνο, 90’+4’ Καμαρά -

Αποβολές: -

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Τσάπρας (24’ λ.τρ. Κάτρης), Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσιριβέγια, Ταμπόρδα (73’ Γιάγκουσιτς), Λιβάι Γκαρσία (67’ Ντέσερς), Αντίνο (67’ Πελίστρι), Τεττέη (73’ Ραστόντερ).

ΧΡΑΝΤΕΤΣ (Ντάβιντ Χόρες): Ζάντραζιλ, Ούρινκατ, Τσίχακ, Τσεχ, Λούντβιτσεκ, Νταρίντα (73’ Βαλέντα), Ντάντσακ (73’ Τρούμπατς), Χόρακ, Σλόντσικ (61’ Ουμάρ), Φαν Μπιούρεν (73’ Βλκανόβα), Μίχαλικ.