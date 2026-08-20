Εορτολόγιο 21 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Ποιους Αγίους τιμά η Εκκλησία στις 21 Αυγούστου

Newsroom

Εορτολόγιο 21 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στις 21 Αυγούστου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αποστόλου Θαδδαίου, της Αγίας Βάσσης και των τριών γιων της, Αλεξάνδρου του εν Ικονίω και άλλων μαρτύρων.
  • Ο Απόστολος Θαδδαίος, Εβραίος από την Έδεσσα, βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και ακολούθησε τον Ιησού Χριστό, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο στη Συρία και τη Βηρυτό.
  • Η Αγία Βάσσα και οι τρεις γιοι της μαρτύρησαν υπό την καταδίωξη του ειδωλολάτρη άντρα της και των ρωμαϊκών αρχών λόγω της πίστης τους στον Χριστό.
  • Ο Απόστολος Θαδδαίος θεωρείται ότι είναι ο Ιούδας Λεββαίος, συγγραφέας της επιστολής Ιούδα, και έλαβε μαρτυρικό θάνατο στη Μεσοποταμία.
  • Η Αγία Βάσσα υπέστη βασανιστήρια και αποκεφαλίστηκε από τον έπαρχο Κυζίκου, ενώ οι γιοι της υπέστησαν φρικτά μαρτύρια και θάνατο για την πίστη τους.
Snapshot powered by AI

Αύριο Πέμπτη, 21 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αποστόλου Θαδδαίου, Μαρτύρων Βάσσης και των τέκνων αυτής, Αλεξάνδρου του εν Ικονίω.

Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα που να γιορτάζει σήμερα.

Ο Απόστολος Θαδδαίος

Εβραίος από την Έδεσσα ο Απόστολος Θαδδαίος και πολύ μορφωμένος στις θείες Γραφές, είχε ανεβεί στην Ιερουσαλήμ για προσκύνημα την εποχή του Ιωάννου του Βαπτιστού. Όταν άκουσε το κήρυγμα του και είδε την αγγελική του ζωή, τόσο πολύ εντυπωσιάστηκε, ώστε επεδίωξε και βαπτίστηκε απ' αυτόν. Μετά όμως, όταν άκουσε τη διδασκαλία και είδε τα θαύματα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τον ακολούθησε μέχρι το σωτήριο Πάθος. Μετά την Ανάληψη του Κυρίου, επέστρεψε στην πατρίδα του Έδεσσα. Εκεί καθάρισε από τη λέπρα τον τοπάρχη Αύγαρο και κατόπιν τον βάπτισε χριστιανό. Αφού δίδαξε και φώτισε με το λόγο της αληθείας πολλούς και ίδρυσε πολλές εκκλησίες στις πόλεις της Συρίας, έφθασε στη Βηρυτό. Ο Θαδδαίος και εκεί με τη χάρη του Θεού δίδαξε το Ευαγγέλιο και βάπτισε πολλούς. Τελικά, εκεί παρέδωσε ειρηνικά το πνεύμα του, αφού στη ζωή του εφάρμοσε πλήρως την εντολή που έδωσε ο Κύριος στους μαθητές Του: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντας αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» (Ματθαίου κη' 19). Πηγαίνετε, δηλαδή, και κάνετε μαθητές σας όλα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Ο Μ. Γαλανός, για τον Απόστολο αυτό αναφέρει: «Μερικοί υποθέτουν, ότι πρόκειται για έναν από τους 70 αποστόλους, που καταγόταν από την Έδεσσα, ήταν όμως Ιουδαίος. Άλλα βέβαιο μπορεί να θεωρηθεί, ότι ο απόστολος Θαδδαίος είναι ο υπό το όνομα αυτό φερόμενος μεταξύ των 12. Ονομαζόταν δε αλλιώς και Λεββαίος και ήταν αδελφός του Ιακώβου του μικρού. Σ' αυτόν ανήκει και η επιστολή Ιούδα στο Ευαγγέλιο. Διότι καθ' αυτό Ιούδας ονομαζόταν, τα δε άλλα δύο ονόματα ήταν πρόσθετα, όπως συμβαίνει πάντοτε στους Ιουδαίους μέχρι και σήμερα. Ο Θαδδαίος κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μεσοποταμία, όπου και έλαβε μαρτυρικό θάνατο».

Αγία Βάσσα

Η Αγία Βάσσα έζησε στα χρόνια του Διοκλητιανού, και κατοικούσε στην Έδεσσα (το πιθανότερο της Μακεδονίας). Είχε παντρευτεί ειδωλολάτρη Ιερέα, τον Ουαλέριο, από τον οποίο απέκτησε τρεις γιους, τον Θεόγνιο, τον Αγάπιο και τον Πιστό. Στη Βάσσα όμως, ψυχή που αγαπούσε την αλήθεια και την αρετή, δόθηκε η ευκαιρία να διδαχθεί και να προσέλθει στη χριστιανική πίστη. Μαζί της έφερε και τους τρεις γιους της, που την αγαπούσαν με όλη τους την καρδιά. Όταν πληροφορήθηκε αυτό το πράγμα ο Ουαλέριος (περί το 290 μ.Χ.), προσπάθησε με ποικίλα τεχνάσματα να τους επαναφέρει στην ειδωλολατρία. Μάταια όμως. Διότι αντίθετα η Βάσσα, αγωνιζόταν αυτή να διαφωτίσει τον ειδωλολάτρη άντρα της. Εξοργισμένος τότε ο Ουαλέριος, κατάγγειλε και τους τέσσερις στον ανθύπατο Βικάριο, που αμέσως διέταξε τη σύλληψη τους.

Και ο μεν πρωτότοκος Θεόγνιος, όταν ομολόγησε τον Ιησού αμέσως πέθανε, αφού του έσχισαν τα στήθη και τις πλευρές. Οι δε υπόλοιποι ρίχτηκαν στην φυλακή. Αλλά επειδή δεν κάμφθηκε το φρόνημα τους, τον μεν Αγάπιο τον σκότωσαν, αφού του έγδαραν το δέρμα από το κεφάλι μέχρι το στήθος και κατόπιν έκαψαν το γδαρμένο σώμα. Το μαρτύριο ήταν φρικτό, αλλά ο νεαρός αθλητής φώναξε: «ουδέν ούτως ηδύ, ως το πάσχειν υπέρ Χριστού». Τον δε τρίτο γιο, τον Πιστό, τον αποκεφάλισαν. Τη μητέρα την άφησαν ελεύθερη. Κατόπιν όμως την συνέλαβε ο έπαρχος Κυζίκου, και αφού της έσπασε πόδια και χέρια, την αποκεφάλισε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:57ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Το κράνος στο χέρι και επικίνδυνες προσπεράσεις χωρίς να σκέφτονται τις συνέπειες

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 21 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Χράντετς Κράλοβε 2-2: Τύχη και απροσεξία τον έφεραν σε δύσκολη θέση

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Ποιες απομένουν και πότε είναι η επόμενη

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Ο 97χρονος Ρεθυμνιώτης που ξέρει το μυστικό για μια ζωή γεμάτη αισιοδοξία

23:17LIFESTYLE

Η Τζένη Μπότση ποζάρει χωρίς ίχνος μακιγιάζ στην Ικαρία - «Κρατώ αυτές τις στιγμές»

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Νέο διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Κυριακής

22:59ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Μιζούρι: Μητριά κρατούσε τον 4χρονο γιο της κλεισμένο σε ντουλάπα με ακαθαρσίες και έντομα

22:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας 3-0: Τα παλικάρια της Κρήτης... έφυγαν για Europa League!

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη σε βάρος ηλικιωμένου στη Θεσπρωτία: Έχασε 300.000 ευρώ από «επενδύσεις» σε κρυπτονομίσματα

22:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Μπραν 1-1: Στη Νορβηγία τα... ρέστα του για την πρόκριση

22:41ΕΛΛΑΔΑ

Κερατέα: Φωτιά σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου

22:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τμήμα μπαλκονιού κατέρρευσε από κτίριο στο κέντρο της πόλης

22:23LIFESTYLE

Συγκινεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για τον θάνατο της μητέρας του: «Αυτό το κουδούνι δεν θα ξαναχτυπήσει»

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Οδηγός λεωφορείου έκανε επικίνδυνη προσπέραση πάνω στη γέφυρα - Δείτε βίντεο

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 20/8/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4.100.000 ευρώ

22:01ΚΥΠΡΟΣ

Ιράν σε Λευκωσία: Καμία απειλή κατά της Κύπρου όσο οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται

21:59ANNOUNCEMENTS

Η Stoiximan Super League παίζει μπάλα και τη νέα σεζόν στην COSMOTE TV

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 7,2 Ρίχτερ στο Περού

21:45ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πολιτική ενταση για το «μάθημα» σε μετανάστες να μην βιάζουν - Προσπάθησε να το «μαζέψει» ο Πρωθυπουργός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ψυχολόγος Μαρία Ιωαννίδου εξηγεί γιατί αποχώρησε από την «Ελπίδα» της Καρυστιανού

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 20/8/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4.100.000 ευρώ

20:13LIFESTYLE

Τι λέει το χρώμα των νυχιών για την προσωπικότητά σου

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Νέο διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Κυριακής

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 21 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:14ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Βούλα: Δώρο ζωής από τον 39χρονο δικυκλιστή μέχρι και σε 8 ανθρώπους - Συγκινεί η αδελφή του

15:08ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ροναλντίνιο, η μεγάλη επιστροφή: Ξαναφορά ποδοσφαιρικά παπούτσια στα 46 για λογαριασμό της Ραβένα

18:00ΕΥ ΖΗΝ

9 τροφές με περισσότερο μαγνήσιο από την μέση μαύρη σοκολάτα

16:19ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος - Καιρός: Νέο κύμα καύσωνα σαρώνει τη χώρα - Σε ποιες περιοχές ο υδράργυρος θα «χτυπήσει» κόκκινο

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Οδηγός λεωφορείου έκανε επικίνδυνη προσπέραση πάνω στη γέφυρα - Δείτε βίντεο

21:36ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Diamond League: Νέα σπουδαία μάχη Καραλή και Ντουπλάντις - Ιστορική επίδοση ο Μανόλο (vids)

17:55LIFESTYLE

Βουτιά στην ιστορία για τη Μαρίνα Βερνίκου: Εξερεύνησε ναυάγιο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ηρακλειά

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινά το «εξπρές της ζέστης» - Η δυσκολότερη ημέρα και η άγνωστη λήξη του καύσωνα

19:29ΕΛΛΑΔΑ

H viral εξομολόγηση παππού σε εγγονή που «έριξε» το Tik Tok: «Τη γιαγιά σου τη λατρεύω πιο πολύ από τη ζωή μου»

23:17LIFESTYLE

Η Τζένη Μπότση ποζάρει χωρίς ίχνος μακιγιάζ στην Ικαρία - «Κρατώ αυτές τις στιγμές»

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Αφγανιστάν: Βασανίζουν επί δύο χρόνια 14χρονη επειδή δεν θέλει να παντρευτεί 70χρονο

19:52LIFESTYLE

Η 20λεπτη προπόνηση του Τομ Χόλαντ που έγινε viral – Μόλις 3 ασκήσεις για όλο το σώμα

23:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Χράντετς Κράλοβε 2-2: Τύχη και απροσεξία τον έφεραν σε δύσκολη θέση

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Δύο Αφγανοί μετανάστες βίασαν 14χρονη μέσα σε τρένο

15:43ΚΥΠΡΟΣ

Συναγερμός στην Κύπρο για τουρκικά drones και μαχητικά - Παρ' ολίγον σύγκρουση με επιβατικό Boeing

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ