Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για κάθε ταμείο

Οι πιθανές ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων του Οκτωβρίου 2026 για στους συνταξιούχους όλων των Ταμείων.

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Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για κάθε ταμείο
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  • Η πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων του Οκτωβρίου 2026 θα γίνεται ταυτόχρονα σε μόνιμη βάση για όλους τους συνταξιούχους.
  • Οι συντάξεις των μη μισθωτών θα καταβληθούν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 σε περίπου 2.400.000 δικαιούχους.
  • Οι συντάξεις των μισθωτών θα καταβληθούν την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 σε περίπου 1.700.000 δικαιούχους.
  • Οι συντάξεις ανασφάλιστων υπερηλίκων από τον ΟΠΕΚΑ θα καταβληθούν την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Τα ποσά των συντάξεων θα είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.
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Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, οι επικουρικές συντάξεις μηνός Οκτωβρίου 2026 να πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις.

Συντάξεις Οκτωβρίου - Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου 2026 θα διενεργηθούν για σχεδόν 2.400.000 μη μισθωτούς την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Συγκεκριμένα:

  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026
  • Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026

Συντάξεις Οκτωβρίου - Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου 2026 θα διενεργηθούν για σχεδόν 1.700.000 μισθωτούς την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026.

  • Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026
  • Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026
  • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026
  • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026
  • Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.

Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.

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