e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά από σήμερα σε χιλιάδες δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι την Παρασκευή

Snapshot Από τις 7 έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2026, ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλλουν συνολικά 38.020.000 ευρώ σε 69.800 δικαιούχους.

Ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για εφάπαξ πληρωμές.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 22.000.000 ευρώ σε 37.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και άλλα επιδόματα.

Επιπλέον, η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 1.000.000 ευρώ σε 13.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 20.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Snapshot powered by AI

Από τις 7 έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 38.020.000 ευρώ σε 69.800 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

από τις 7 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: