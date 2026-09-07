e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά από σήμερα σε χιλιάδες δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι την Παρασκευή

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.

Γιάννης Φιλιππάκος

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά από σήμερα σε χιλιάδες δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι την Παρασκευή
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  • Από τις 7 έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2026, ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλλουν συνολικά 38.020.000 ευρώ σε 69.800 δικαιούχους.
  • Ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για εφάπαξ πληρωμές.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 22.000.000 ευρώ σε 37.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και άλλα επιδόματα.
  • Επιπλέον, η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 1.000.000 ευρώ σε 13.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 20.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
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Από τις 7 έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 38.020.000 ευρώ σε 69.800 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

  • από τις 7 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 22.000.000 ευρώ σε 37.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 1.000.000 ευρώ σε 13.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
  • 20.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
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