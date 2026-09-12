Εορτολόγιο 12 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Ιερομαρτύρων Αυτονόμου και Κουρνούτου επισκόπου Ικονίου, ενώ είναι και η Απόδοσις της εορτής του Γενεσίου της Θεοτόκου.

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Εορτολόγιο 12 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
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  • Στις 12 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία τιμά τους Ιερομάρτυρες Αυτόνομο και Κουρνούτο, επίσκοπο Ικονίου.
  • Η ημέρα συμπίπτει με την Απόδοση της εορτής του Γενεσίου της Θεοτόκου.
  • Ο Άγιος Κουρνούτος υπέστη βασανιστήρια και αποκεφαλίστηκε λόγω της πίστης του.
  • Ο Άγιος Αυτόνομος διετέλεσε επίσκοπος στην Ιταλία και στη Μικρά Ασία και μαρτύρησε με λιθοβολισμό το 313 μ.Χ.
  • Δεν υπάρχουν ονόματα που γιορτάζουν την 12η Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο.
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Δεν υπάρχουν γνωστά ονόματα που να γιορτάζουν σήμερα

Ιερομάρτυρες Καρνούτος και Αυτόνομος

Ο Άγιος Κουρνούτος ήταν γέννημα και θρέμμα της πόλης του Ικονίου, της οποίας κατόπιν έγινε Αρχιερέας. Βρισκόταν κάποτε σ’ ένα χωριό, Σούρσαλο ονομαζόμενο και δίδασκε τον λόγο της πίστης στους άπιστους. Οι εκεί όμως διώκτες του χριστιανισμού, τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στον ηγεμόνα Περίνιο. Αυτός, αφού σκληρά τον βασάνισε, τελικά τον αποκεφάλισε και έτσι ένδοξα έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου.

Ο Άγιος Αυτόνομος ήταν επίσκοπος στην Ιταλία και είχε στην επισκοπή του πλούσια χριστιανική δράση. Όταν άρχισε ο διωγμός του Διοκλητιανού εγκατέλειψε τη θέση του, και πήγε στους Σώρεους της Μικράς Ασίας. Εκεί εγκαταστάθηκε στο σπίτι ενός χριστιανού, του Κορνήλιου και συνέχιζε να διδάσκει το Ευαγγέλιο.

Στη συνέχεια μετέβη στην Λυκαονία και στην Ισαυρία για να συνεχίσει το έργο του. Πριν ξεκινήσει το ταξίδι του χειροτόνησε διάκονο τον Κορνήλιο. Ύστερα από καιρό όταν επέστρεψε στους Σωρεούς, και είδε το πολύ καλό έργο πού είχε κάνει να ασπαστούν τον χριστιανισμό πολλοί άνθρωποι, τον χειροτόνησε ιερέα. Αφού επισκέφθηκε πολλές περιοχές στον Εύξεινο Πόντο επέστρεψε πάλι κοντά στον Κορνήλιο και τον χειροτόνησε επίσκοπο. Το θεάρεστο έργο που είχε κάνει ο άγιος Αυτόνομος ενόχλησε τούς ειδωλολάτρες που τον σκότωσαν με λιθοβολισμό την ώρα πού λειτουργούσε μέσα στον ναό το 313 μ.Χ.

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