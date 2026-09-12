Ρώσος αξιωματούχος θα συμμετάσχει στη σύνοδο της G20 για την ενέργεια στο Χιούστον

Στη σύνοδο της G20 για την ενέργεια που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα στο Χιούστον πρόκειται να συμμετάσχει Ρώσος αξιωματούχος, όπως ανακοίνωσε στέλεχος του Λευκού Οίκου.

Η Υπουργική Σύνοδος για την Ενεργειακή Επάρκεια της G20 θα διαρκέσει από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη. Στις συνομιλίες θα πάρουν μέρος κορυφαία στελέχη της αμερικανικής διοίκησης, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ και ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου Τζάροντ Έιτζεν. Μέχρι στιγμής, η Ουάσινγκτον δεν έχει ανακοινώσει το πρόσωπο που θα εκπροσωπήσει τη Μόσχα. Τον περασμένο μήνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν υποδεχτεί τον Ρώσο υπουργό Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ σε σύνοδο των χωρών της G20 στη Βόρεια Καρολίνα. Ήταν η πρώτη φορά που Ρώσος υπουργός Οικονομικών εμφανίστηκε με φυσική παρουσία σε τέτοια διοργάνωση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Πιέσεις στα ευρωπαϊκά αποθέματα και διεθνείς συμμετοχές

Στις εργασίες αναμένεται να παραστούν επίσης στελέχη του ενεργειακού τομέα από την Ευρώπη και την Ασία. Την ίδια ώρα, οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απεξαρτηθεί από το ρωσικό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αποδυναμώνονται. Σύμφωνα με ελεγκτές της Ένωσης, οι ευρωπαϊκές χώρες οδεύουν προς τον χειμώνα με ασυνήθιστα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου.

Οι πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία και στο Ιράν έχουν μετατρέψει την ενεργειακή ασφάλεια σε μείζον ζήτημα για πολλές κυβερνήσεις. Στην εγχώρια αγορά των ΗΠΑ, η τιμή του ντίζελ κατέγραψε ρεκόρ ξεπερνώντας τα 6 δολάρια το γαλόνι αυτή την εβδομάδα. Κι όμως, τα προβλήματα δεν σταματούν εκεί. Τα Στενά του Ορμούζ έχουν ουσιαστικά κλείσει για τις θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ ο ταχύς ρυθμός κατασκευής κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τα αποθέματα και τα δίκτυα παροχής ενέργειας.

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