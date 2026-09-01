G20: Συνάντηση υπουργών Οικονομικών στις ΗΠΑ

Οι υπουργοί Οικονομικών και οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών των 20 ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη συνεδριάζουν για δύο ημέρες στο Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας

Ελένη Ευστρατίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Οι υπουργοί Οικονομικών και διοικητές κεντρικών τραπεζών των χωρών του G20 συναντώνται στο Άσβιλ των ΗΠΑ για συζητήσεις δύο ημερών.
  • Κύρια θέματα της συνόδου είναι η παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η δημοσιονομική πειθαρχία.
  • Οι ΗΠΑ πιέζουν για περαιτέρω οικονομική απομόνωση του Ιράν μέσω νέων κυρώσεων, με έμφαση στην Κίνα που αγοράζει το 90% του ιρανικού πετρελαίου.
  • Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ αναμένεται να ζητήσει από τους ομολόγους του να ακολουθήσουν την αμερικανική πολιτική κατά του Ιράν.
  • Υπήρξε συνάντηση μεταξύ του Σκοτ Μπέσεντ και του Ρώσου υπουργού Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ για συζητήσεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ.
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Ξεκίνησε στο Άσβιλ των Ηνωμένων Πολιτειών η διήμερη σύνοδος υπουργών Οικονομικών και διοικητών των κεντρικών τραπεζών των μελών G20.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων είναι η παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η δημοσιονομική πειθαρχία, με την Ουάσινγκτον να εκμεταλλεύεται την ευκαιρία ώστε να πιέσει για την περαιτέρω οικονομική απομόνωση του Ιράν.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, έχει ως κύριο θέμα στην ατζέντα του τις νέες οικονομικές κυρώσεις προς την Τεχεράνη, κάτι που αναμένεται να θέσει τόσο στις εργασίες της συνόδου όσο και στις διμερείς επαφές με τους ομολόγους του. Αυτό που αναμένεται είναι να ζητήσει από τους ομολόγους του να ακολουθήσουν την αμερικανική πολιτική, ενώ ενδέχεται να προειδοποιήσει τις χώρες που θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους με την Τεχεράνη ότι μπορεί να αντιμετωπίσουν αποκλεισμό από το δυτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Κύριος στόχος είναι η Κίνα που αγοράζει περίπου το 90% του ιρανικού πετρελαίου για τη βιομηχανική της δραστηριότητα. Έως τώρα όμως δεν έχει ανακοινωθεί εάν οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε οικονομικές κυρώσεις εναντίον του Πεκίνου.

Συνάντηση υπουργών ΗΠΑ και Ρωσίας

Σημαντική είναι και η συνάντηση Μπέσεντ με τον Ρώσο υπουργό Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ, οι οποίοι πραγματοποίησαν συνομιλίες στο περιθώριο της σημερινής συνάντησης. Το ρωσικό υπουργείο Οικονομικών αναφέρει στην ανακοίνωση του ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν τη συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ σε χρηματοοικονομικά θέματα, καθώς και τη συνεργασία στο πλαίσιο της G20.

Την ίδια ώρα, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ, δήλωσε πως θεωρεί «ανησυχητική» την πρόσκληση του Ρώσου υπουργού στη σύνοδο καθώς δεν θεωρεί ότι «υπάρχει επιστροφή στην κανονικότητα σε ό,τι αφορά τη Ρωσία».

«Άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα, είδαμε άλλη μια κλιμάκωση των επιθέσεων», δήλωσε ο Κλινγκμπάιλ. «Δεν μπορείς έτσι απλά να επιστρέψεις στην κανονικότητα», συμπλήρωσε κι εξήγησε πως θεωρεί ανησυχητικό το μήνυμα που εκπέμπεται με την υποδοχή του Ρώσου υπουργού Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ στη σύνοδο.

«Βρίσκω αρκετά ανησυχητικό το μήνυμα που εκπέμφθηκε με την υποδοχή του Ρώσου υπουργού Οικονομικών εδώ», δήλωσε ο Κλινγκμπάιλ σε δημοσιογράφους στο Άσβιλ, διευκρινίζοντας πως θα περίμενε από τους οικοδεσπότες να καθιστούσαν σαφές πως ο Σιλουάνοφ δεν θα γινόταν δεκτός όπως κάθε άλλος προσκεκλημένος.

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