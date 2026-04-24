Τραμπ: «Αμφιβάλλω ότι θα έρθει» ο Πούτιν στη σύνοδο G20 στη Φλόριντα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι «αμφιβάλλει» για το εάν και κατά πόσον ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν θα πάρει μέρος στη σύνοδο της G20, που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί τον Δεκέμβριο στη Φλόριντα.

«Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, αμφιβάλλω ότι θα έρθει», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος ερωτηθείς από δημοσιογράφο αν γνωρίζει μήπως προσκλήθηκε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Είμαι της γνώμης πως πρέπει να μιλήσει με όλο τον κόσμο», πρόσθεσε ο Τραμπ, αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει πως επιδόθηκε πρόσκληση.

Νωρίτερα την Πέμπτη, ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής προεδρίας επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η Ρωσία θα προσκληθεί στις εργασίες και στη σύνοδο.

Η Μόσχα από την πλευρά της προτίμησε να αφήσει «στον αέρα», μια ενδεχόμενη συμμετοχή στη σύνοδο του προέδρου Πούτιν.

«Δεν έχει σταλεί καμιά επίσημη πρόσκληση μέχρι στιγμής, αλλά η Ρωσία είναι μέλος της G20 και θα προσκληθεί να συμμετάσχει στις υπουργικές συναντήσεις και στη σύνοδο των ηγετών» που προβλέπεται να οργανωθεί σε συγκρότημα γκολφ που ανήκει στην οικογένεια Τραμπ, είπε η πηγή του AFP, η οποία εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.