Σύνοδος G20 στις ΗΠΑ: Η Ρωσία θα προσκληθεί στη Φλόριντα

Στάση αναμονής από τη Ρωσία για την παρουσία του Βλαντίμιρ Πούτιν

Γιάννης Φιλιππάκος

AP
  • Η Ρωσία θα προσκληθεί να συμμετάσχει στη σύνοδο G20 που θα διεξαχθεί τον Δεκέμβριο στη Φλόριντα, σύμφωνα αξιωματούχο της αμερικανικής πρεδρίας.
  • Η Μόσχα δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη τη συμμετοχή του Βλαντίμιρ Πούτιν στη σύνοδο και δεν έχει ληφθεί απόφαση για το επίπεδο εκπροσώπησης.
  • Ο Πούτιν δεν συμμετείχε στην προηγούμενη σύνοδο G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ το 2025 λόγω εντάλματος σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.
  • Τη Ρωσία στη σύνοδο του 2025 εκπροσώπησε ο σύμβουλός του για οικονομικές υποθέσεις, Μαξίμ Αριέσκιν.
  • Οι ΗΠΑ ασκούν την εναλλασσόμενη προεδρία της G20 το 2025 και διοργανώνουν τη σύνοδο σε συγκρότημα γκολφ που ανήκει στην οικογένεια Τραμπ.
Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής προεδρίας επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο την Πέμπτη ότι η Ρωσία θα προσκληθεί στις εργασίες και στη σύνοδο της G20 που θα διεξαχθούν τον Δεκέμβριο στη Φλόριντα, ωστόσο η Μόσχα προτίμησε να μην επιβεβαιώσει ούτε να διαψεύσει σε αυτό το στάδιο την ενδεχόμενη συμμετοχή στη σύνοδο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Δεν έχει σταλεί καμιά επίσημη πρόσκληση μέχρι στιγμής, αλλά η Ρωσία είναι μέλος της G20 και θα προσκληθεί να συμμετάσχει στις υπουργικές συναντήσεις και στη σύνοδο των ηγετών» που προβλέπεται να οργανωθεί σε συγκρότημα γκολφ που ανήκει στην οικογένεια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, είπε η πηγή του AFP, η οποία εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας Αλεξάντρ Πάνκιν δήλωσε την Τετάρτη, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, πως η χώρα προσκλήθηκε να συμμετάσχει στη σύνοδο «στο κορυφαίο επίπεδο».

Την Πέμπτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, ερωτηθείς σχετικά με τη συμμετοχή του Βλαντίμιρ Πούτιν στη σύνοδο, είπε πως δεν έχει υπάρξει απόφαση για αυτό ακόμη.

«Δεν έχει ληφθεί ακόμη καμιά απόφαση αυτού του τύπου, όμως η Ρωσία έχει συμμετάσχει σε κάθε σύνοδο στο προσήκον επίπεδο», είπε ο Πεσκόφ, κατά την ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών. «Καθώς θα πλησιάζει η σύνοδος, θα ληφθεί απόφαση για το σχήμα της συμμετοχής μας», πρόσθεσε.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) για «εγκλήματα πολέμου» στο πλαίσιο της ρωσικής στρατιωτικής εισβολής στην Ουκρανία, δεν πήρε μέρος στην προηγούμενη σύνοδο της G20, η οποία διεξήχθη στο Γιοχάνεσμπουργκ τον Νοέμβριο του 2025.

Στη Νότια Αφρική αντιπροσώπευσε τη Ρωσία σύμβουλός του για οικονομικές υποθέσεις, ο Μαξίμ Αριέσκιν.

Οι ΗΠΑ ασκούν φέτος την εναλλασσόμενη προεδρία της G20, οργανισμού οικονομικής συνεργασίας των κυριότερων ανεπτυγμένων και αναδυόμενων κρατών του πλανήτη.

