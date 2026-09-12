Οι μακροβιότερες εκπομπές της ελληνικής TV πρωταγωνιστούν και φέτος

Ποιες εκπομπές συνεχίζουν να βρίσκονται on air;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Οι μακροβιότερες εκπομπές της ελληνικής TV πρωταγωνιστούν και φέτος
LIFESTYLE
3'
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  • Η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» προβάλλεται αδιάλειπτα από το 1992 και συνεχίζει με νέους παρουσιαστές μετά τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη.
  • Η Αγγελική Νικολούλη παρουσιάζει το «Φως στο τούνελ» για 32 χρόνια, με σημαντικές διακρίσεις και υψηλή τηλεθέαση.
  • Οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ μετρούν 12 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην ενημερωτική τηλεόραση.
  • Το «Happy Day» του ALPHA προβάλλεται για 14 σεζόν και παραμένει δημοφιλές πρωινό πρόγραμμα με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή.
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Σε μία τηλεοπτική πραγματικότητα που όλα αλλάζουν, πρόσωπα έρχονται και φεύγουν, εκπομπές «κόβονται» με ευκολία ή μπαίνουν στο χρονοντούλαπο χωρίς επιτυχία, υπάρχουν κάποιοι τίτλοι που πρωταγωνιστούν ξανά και ξανά στην αρένα της TV. Οι μακροβιότερες εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης είναι άξιες αναφοράς καθώς έχουν βάλει το λιθαράκι τους στον σημερινό χάρτη της μικρής οθόνης.

Ο πιο ιστορικός τίτλος πρωινής εκπομπής είναι το «Καλημέρα Ελλάδα». Βγήκε στον αέρα στις 28 Απριλίου του 1992 και έκτοτε κρατά συντροφιά στο κοινό του, καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Ο αείμνηστος Γιώργος Παπαδάκης βρέθηκε στο τιμόνι για 34 ολόκληρα χρόνια και κατάφερε να συνδέσει το όνομά του όσο κανείς άλλος στην ελληνική τηλεόραση με πρόγραμμα. Πέρυσι, το τιμόνι ανέλαβε ο Παναγιώτης Στάθης με την Άννα Λιβαθυνού και μετέπειτα με τον Στέφανο Σίσκο, ενώ φέτος γίνεται μία νέα προσπάθεια με τους Βασίλη Χιώτη και Άκη Παυλόπουλο.

32 χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας συμπληρώνει η Αγγελική Νικολούλη με το θρυλικό, πλέον, «Φως στο τούνελ». Επειτα από εκατοντάδες εκπομπές, που οδήγησαν στον εντοπισμό χιλιάδων ατόμων και στην εξιχνίαση δεκάδων δολοφονιών, η γυναίκα που έχει παρομοιαστεί με την Ελληνίδα Αγκάθα Κρίστι έχει κάθε λόγο να υπερηφανεύεται για τα όσα έχει καταφέρει στο δύσκολο χώρο της τηλεόρασης. Δεν είναι, άλλωστε, εύκολο και ασήμαντο το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα σημειώνει, τα βράδια της Παρασκευής στο MEGA, ποσοστά υψηλά. Η εκπομπή έχει τιμηθεί με σημαντικές διακρίσεις από κοινωνικούς φορείς και κατέχει σημαντική θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness.

Μπορεί να μην μετρούν τρεις δεκαετίες στην ελληνική τηλεόραση, όμως στον δύσκολο κόσμο της TV τα 12 χρόνια σημαίνουν πολλά. Και ειδικά στην περίπτωση των «Αταίριαστων», η επιτυχία έχει γίνει συνώνυμο του ονόματός τους στην ενημερωτική αρένα. Ο Γιάννης Ντσούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στον ΣΚΑΪ για 12η χρονιά και δεν θα μπορούσαν να λείπουν από αυτή τη λίστα. Καθημερινά από τις 09.40, βρίσκονται στον αέρα για να μεταφέρουν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο τονπαλμό της επικαιρότητας, να αποκαλύπτουν όλα όσα συμβαίνουν στο προσκήνιοκαι το παρασκήνιο, αλλά και να ερευνούν τα ερωτήματα που θέτουν οιτηλεθεατές.

Το «Happy Day» στον ALPHA έχει μετατραπεί στο αγαπημένο πρωινό ξύπνηματων τηλεθεατών, μετρώντας 14 σεζόν και υψηλά νούμερα. Καθημερινά, στις07.45, η Σταματίνα Τσιμτσιλή θα καλημερίζει και φέτος το κοινό, με χαμόγελο, χρώμα και θετική διάθεση, δίνοντας το έναυσμα για μία χαρούμενη και λαμπερή ημέρα. Στο πλευρό της, η γνώριμη παρέα φίλων. Δημήτρης Παπανώτας, Τίνα Μεσσαροπούλου καιΚώστας Φραγκολιάς με τη δική τους ξεχωριστή ματιά παρουσιάζουν καισχολιάζουν όλα όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα, ενημερωτικής καιψυχαγωγικής φύσεως.

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