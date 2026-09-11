OPEN: Οι πρεμιέρες και τα νέα «όπλα» στο πρόγραμμα

Οι νέες εκπομπές του OPEN…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

OPEN: Οι πρεμιέρες και τα νέα «όπλα» στο πρόγραμμα
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  • Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ξεκινά η εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» με την Ιωάννα Μαλέσκου, που παρουσιάζει ιστορίες και παραδόσεις από την ελληνική περιφέρεια.
  • Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου κάνει πρεμιέρα η ταξιδιωτική εκπομπή «Γκάζι θέλει» με τους Greek Adventure Riders, που παρουσιάζουν αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Η εκπομπή «Κόκκινη Γραμμή» ξεκινά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου και εστιάζει σε εγκλήματα που συγκλόνισαν την Ελλάδα, με ανάλυση από ειδικούς.
  • Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου προβάλλεται η εκπομπή «Από Θαύμα, ιστορίες δεύτερης ζωής» με την Κατερίνα Λάσπα, που παρουσιάζει ιστορίες ανθρώπων που ξεπέρασαν σοβαρές δυσκολίες.
  • Στο προσεχές διάστημα θα προβληθούν επίσης η ταξιδιωτική εκπομπή «John και… μέρη» με τον Γιάννη Ζουγανέλη και η late night εκπομπή με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.
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Οι ενημερωτικές εκπομπές του OPEN έχουν επιστρέψει στη θέση τους, ωστόσο τις επόμενες ημέρες πρεμιέρα θα κάνουν τα νέα προγράμματα. Ψυχαγωγικά κόνσεπτ, ταξιδιωτικά μαγκαζίνο, αλλά και κοινωνικές εκπομπές, θα ριχτούν στη μάχη και θα διεκδικήσουν το δικό τους μερίδιο.

Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στις 09.50, η εκπομπή «Μια Ελλάδα παρέα» θα βγει στον αέρα. Η Ιωάννα Μαλέσκου, μαζί με την Κατερίνα Ζαρίφη, τον Άγγελο Βουράκη και τον Γιάννη Μαλλιαρό συναντιούνται σε μια πραγματικά διαφορετική, τηλεοπτική παρέα, με κοινό παρονομαστή την καλή διάθεση, το χιούμορ, την επικοινωνία και το ειλικρινές ενδιαφέρον για τους ανθρώπους και τις ιστορίες τους. Το νέο, σύγχρονο και πολυσυλλεκτικό, πρωινό μαγκαζίνο του OPEN, από την πρώτη κιόλας καλημέρα, αυτό το Σάββατο, ανοίγει ένα μεγάλο παράθυρο στην Ελλάδα και στους ανθρώπους της. Ζωντανές συνδέσεις από κάθε γωνιά της χώρας, αποστολές, ξεχωριστοί άνθρωποι, τοπικές δράσεις, παραδόσεις, μικρές και μεγάλες ιστορίες της ελληνικής περιφέρειας, έρχονται στο προσκήνιο, υπενθυμίζοντας ότι σε κάθε τόπο υπάρχουν πολλά που αξίζει να τα μοιραστούμε.

https://www.instagram.com/p/Dc3V6ZSGI-s/

Την Κυριακή 13 του μήνα, στις 16.30, πρεμιέρα κάνει η ταξιδιωτική εκπομπή «Γκάζι θέλει». Oι Greek Adventure Riders, ο Θεοδόσης, ο Γιάννης και ο Γιώργος, φέρνουν στην τηλεόραση τον δικό τους τρόπο να ταξιδεύουν. Με χιλιάδες χιλιόμετρα εμπειρίας σε Ελλάδα και εξωτερικό, ταξιδεύουν σε Όλυμπο, Άγραφα, Πελοπόννησο, Κρήτη, Τζουμέρκα, Ζαγοροχώρια, Κέρκυρα, Γράμμο, Αλβανία και Μαυροβούνιο, αναζητώντας όχι μόνο όμορφες διαδρομές, αλλά κυρίως αυθεντικές εμπειρίες και ανθρώπινες ιστορίες. Ο Θεοδόσης είναι η κινητήρια δύναμη της παρέας, ο Γιάννης ο αυθόρμητος και τολμηρός αναβάτης που φέρνει χιούμορ και ενέργεια, ενώ ο Γιώργος σχεδιάζει τις στάσεις και αναζητά τις εμπειρίες και τους ανθρώπους που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε ταξίδι.

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, η «Κόκκινη Γραμμή» θα συστηθεί στους τηλεθεατές. Η εκπομπή ρίχνει φως στα εγκλήματα που συγκλόνισαν το πανελλήνιο, σε ιστορίες που καθήλωσαν και σόκαραν την κοινή γνώμη. Οι πρωταγωνιστές ξετυλίγουν το κουβάρι των γεγονότων, ενώ μία ειδική ομάδα επιστημόνων αναλύει όλα τα δεδομένα.

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, έρχεται η Κατερίνα Λάσπα με την εκπομπή «Από Θαύμα, ιστορίες δεύτερης ζωής». Θαύματα πίστης, θαύματα επιβίωσης, ιατρικά θαύματα αλλά και θαύματα αλλαγής της ίδιας της ζωής, από τους πραγματικούς πρωταγωνιστές τους. Ιστορίες δύναμης και αλήθειας που καθηλώνουν. Άνθρωποι που ξεπέρασαν τον ίδιο τους τον εαυτό και ήρθαν αντιμέτωποι με δυσκολίες και εμπόδια ανυπέρβλητα. Κατορθώματα ζωής που αξίζει να ακουστούν.

https://www.instagram.com/p/Dc8tgvNNZGK/

Να σημειωθεί ότι το προσεχές διάστημα θα βγει στη βραδινή ζώνη και η ταξιδιωτική εκπομπή με τον Γιάννη Ζουγανέλη, «John και… μέρη». Επιπλέον, αναμένεται και η late night εκπομπή με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

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