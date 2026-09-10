Τηλεθέαση: Μοιράζεται η πίτα στην πρωινή ζώνη - Σταθεροί οι νικητές

Snapshot Το μαγκαζίνο «Κοινωνία ώρα MEGA» σημείωσε 16,2% στο σύνολο και 18,6% στο δυναμικό κοινό, παραμένοντας πρώτο στους τηλεθεατές 18-54.

Η εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ κατέκτησε την πρώτη θέση στο γενικό μερίδιο με 24,8% στο σύνολο και 11,7% στο δυναμικό κοινό.

Οι «Αταίριαστοι» και το «Live You» στον ΣΚΑΪ σημείωσαν ποσοστά 18,4% και 15,1% αντίστοιχα στο σύνολο.

Το OPEN κατέγραψε 11,3% με την «Ώρα Ελλάδος» και 12,2% με το «10 Παντού» στο σύνολο, ενώ ο ΑΝΤ1 είχε 6,7% με το «Καλημέρα Ελλάδα».

Η πρωινή ζώνη θα ανανεωθεί στις 21 Σεπτεμβρίου με την πρεμιέρα των ψυχαγωγικών και infotainment εκπομπών. Snapshot powered by AI

Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις και ανατροπές συνεχίζονται οι πρώτες «μάχες» στην πρωινή ενημερωτική ζώνη. Όπως αποτυπώθηκε και χθες, Τετάρτη, στους πίνακες της Nielsen, κάποιες εκπομπές έχουν πάρει από νωρίς προβάδισμα ενώ κάποιες άλλες δυσκολεύονται με τον ανταγωνισμό.

Χαρακτηριστικά, το μαγκαζίνο «Κοινωνία ώρα MEGA» βρέθηκε στο 16,2% του συνόλου και στο 18,6% του δυναμικού κοινού. Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη κερδίζουν την πρώτη θέση στους τηλεθεατές 18-54, συνεχίζοντας την επιτυχημένη περσινή πορεία. Στον ΣΚΑΪ, η εκπομπή «Σήμερα» έκανε 24,8% στο σύνολο και 11,7% στο δυναμικό κοινό κατακτώντας πρωτιά στο γενικό μερίδιο. Οι «Αταίριαστοι», που πήραν τη σκυτάλη, έκαναν 18,4% στο σύνολο και 10,9% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You», που ακολούθησε, σημείωσε 15,1% και 10,3% αντίστοιχα.

Στο OPEN, το μαγκαζίνο «Ώρα Ελλάδος» κατέγραψε 11,3% στο σύνολο και 7,6% στο δυναμικό κοινό. Το «10 Παντού» έκανε 12,2% και 7,3% αντίστοιχα. Στον ΑΝΤ1, το «Καλημέρα Ελλάδα» έκανε 6,7% σε σύνολο και δυναμικό κοινό.

Η τράπουλα, να σημειωθεί, θα μοιραστεί ξανά την 21η Σεπτεμβρίου καθώς θα κάνουν πρεμιέρα οι ψυχαγωγικές και infotainment εκπομπές.

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